Refúgio pouco conhecido em Vila Velha encanta pela natureza intacta
Cercada por natureza e longe da agitação urbana, ela conquista visitantes que buscam tranquilidade, paisagens preservadas e uma experiência mais autêntica no litoral capixaba.
Se a ideia é fugir das praias mais movimentadas e descobrir um refúgio quase intocado, a Praia da Barrinha, em Vila Velha, surge como uma opção surpreendente. Cercada por natureza e longe da agitação urbana, ela conquista visitantes que buscam tranquilidade, paisagens preservadas e uma experiência mais autêntica no litoral capixaba.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Localizada na margem esquerda da foz do Rio Jucu, dentro do Parque Municipal de Jacarenema, a Barrinha ainda é pouco explorada. Por isso, mantém características naturais que se tornaram raras. A apenas 12 km do centro, o local impressiona pelo encontro das águas doces do rio com o mar agitado. Dessa forma, cria um cenário de transição único, marcado pela vegetação de restinga e pelas ondas fortes, que atraem surfistas mais experientes.
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Além disso, o ambiente rústico reforça o charme da região. Isolada e com pouca interferência humana, a praia é ideal para quem aprecia ecoturismo, caminhadas leves e o contato direto com a natureza. Aliás, o som predominante é o das ondas, dos pássaros e da rotina dos pescadores artesanais, que preservam tradições locais.
Praia da Barrinha
Por outro lado, a ausência de infraestrutura turística exige atenção. Não há quiosques, banheiros ou salva-vidas, o que demanda planejamento por parte dos visitantes. Contudo, essa simplicidade garante uma vivência mais pura, voltada à contemplação e ao silêncio.
Para chegar à Praia da Barrinha, o trajeto já antecipa a experiência. O acesso ocorre pela rodovia ES-060, no sentido Guarapari. Após cerca de 12 km, um desvio leva ao Parque Municipal de Jacarenema. Em seguida, uma trilha curta — que pode ser feita a pé ou de bicicleta — conduz até a praia, passando por áreas de restinga e cenários ideais para fotos.
Assim, a Barrinha se consolida como um destino para quem quer sair do comum. Mais do que um passeio, é um convite para desacelerar e se reconectar com a natureza, em um ambiente onde o tempo parece seguir outro ritmo.
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