Rota Azul liga belezas de Domingos Martins a Castelo

Em meio às paisagens deslumbrantes das montanhas capixabas, um roteiro surge para encantar turistas e moradores: a Rota Azul. O trajeto atravessa três dos destinos mais procurados do Espírito Santo — Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante e Castelo — reunindo natureza exuberante, turismo rural e experiências autênticas.

A Rota Azul começa no km 72 da rodovia ES-164, em São Paulo do Aracê, a apenas 300 metros do fim da Rota do Lagarto, próximo à entrada do Condomínio Monte Blú. O ponto final é o belo Parque Estadual de Forno Grande, em Castelo, conhecido por suas trilhas e mirantes de tirar o fôlego.

Ao longo do percurso, o visitante é convidado a explorar o melhor da vida no campo, com propriedades rurais, agroindústrias e empreendimentos turísticos que valorizam a cultura local e a sustentabilidade. Além disso, as belezas naturais da região tornam o passeio ainda mais especial, com oportunidades para caminhadas, observação da fauna e flora, e muito contato com o verde das montanhas.

A Rota Azul é um convite ao turismo de experiência, ideal para quem deseja se reconectar com a natureza e vivenciar o interior capixaba em sua essência.

Conheça os atrativos da Rota Azul:

Khas Café

O Khas Café teve início com a produção de cafés especiais (arábica e conilon) e lavandas. Depois foi criada uma cafeteria com empório, laboratório de pesquisa em cafés, gifts turísticos, produtos para o bem estar, lavandário e galeria de arte. Hoje é uma verdadeira experiência em meio a natureza, onde as pessoas podem até fazer piquenique.

Casa Passarin Restaurante

O Casa Passarin é restaurante cheio de charme em meio a natureza. Apresenta o melhor da gastronomia em meio às montanhas capixabas e te leva a uma experiência gastronômica imperdível. Também tem reservas para eventos de pequeno e médio porte.

Cervejaria Hills Beer

A Cervejaria Hills Beer, em Forno Grande, Castelo, serve chopp de diversos estilos de fabricação própria e petiscos. É uma boa opção para quem gosta de degustar uma boa cerveja artesanal. Funciona aos sábados, das 10h às 20h, e aos domingos, das 10h às 19h.

Café a Dois

Se você quer aproveitar o ar das montanhas para tomar um café especial, o Café a Dois, em Castelo, é o destino certo. Tem cafés deliciosos, café mocha e o incrível capuccino com doce de leite Viçosa (foto abaixo). Também tem chopp gelado para os cervejeiros de plantão e opções de drink. O estabelecimento funciona de sexta a sábado, das 8h30 às 19h30, e aos domingos, das 9h às 17h.

Café Tuia

O Café na Tuia traz um ambiente com conceito de sustentabilidade por meio da reutilização. A grande maioria dos objetos que compõem o espaço iria para o lixo. Porém, com um pouco de criatividade, foram usados na decoração que transformou o local em uma cafeteria aconchegante. Tem café coado com diversos métodos e até opção gelada, como espresso citrus. O espaço funciona sábado e domingo, de 10h às 17h.

Parque Estadual de Forno Grande

O Parque Forno Grande, em Castelo, tem uma trilha leve, que passa pela cachoeira, a gruta da santinha, os poços amarelos, e por fim, o mirante da pedra azul. Tem um destaque para os poços amarelos, que é um conjunto de piscinas naturais de cor amarelada devido à quantidade de ferro existente na água. Tem vista panorâmica dos municípios de Castelo, Venda Nova do Imigrante, o Frade e a Freira, o Parque do Itabira e o Pico da Bandeira. O parque está aberto diariamente das 8h às 16h.

