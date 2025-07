Rota do Lagarto: turismo romântico e charmoso nas montanhas capixabas

Entre montanhas imponentes, clima ameno e paisagens de tirar o fôlego, a Rota do Lagarto e a icônica Pedra Azul formam um dos roteiros mais encantadores do Espírito Santo. Localizado na região serrana do estado, esse destino combina com perfeição natureza exuberante, gastronomia de alto nível e hospedagens cheias de charme! Ideal para quem busca relaxar e viver experiências inesquecíveis.

Um passeio entre montanhas, sabores e charme europeu

Com 8 km de extensão, a Rota do Lagarto é uma estradinha turística pavimentada em volta da Pedra Azul, revelando cenários belíssimos a cada curva. O trajeto começa no km 89 da BR-262, bem em frente à Casa do Turista de Pedra Azul. Lá, os visitantes encontram atendimento, informações sobre a região e o famoso letreiro “Eu Amo Pedra Azul”, ideal para aquela foto memorável.

Foto: Divulgação Setur

A estrada segue por entre vales e bosques, revelando pousadas encantadoras, cafés com vista para as montanhas e restaurantes que são verdadeiras experiências gastronômicas. Um dos pontos altos do percurso está no km 2, onde fica o Portal do Parque Estadual da Pedra Azul. Ali, além de uma vista privilegiada da pedra que dá nome ao parque, há um café acolhedor, estacionamento, loja de chocolates e o acesso às trilhas que levam a piscinas naturais e mirantes.

Vilarejos e sabores que conquistam

Na metade da rota, um pequeno vilarejo concentra alguns dos estabelecimentos mais acolhedores da região. É lá que o visitante encontra o elogiado restaurante Don Due, o aconchegante Café da Fazenda e a pousada Tre Fiore. Perfeita para quem busca tranquilidade em meio à natureza.

Mais adiante, na parte final da Rota do Lagarto, o visitante se depara com verdadeiros refúgios de charme e sabor. Entre os destaques estão as pousadas Rabo do Lagarto e Vale da Mata. Além de restaurantes como o Marietta, Tuia Gastronomia, Casa Chef Ari e Venda da Rota. Para quem ama doces e bebidas artesanais, não faltam opções: a Venda da Rota, o Ocakau e a cervejaria Azzurra são paradas obrigatórias.

Rota do Lagarto: para viver e repetir

Com clima ameno o ano todo, jardins floridos, hospitalidade acolhedora e uma natureza exuberante, a Rota do Lagarto é perfeita para casais em busca de romantismo, famílias que querem contato com a natureza ou turistas que desejam saborear o melhor da gastronomia capixaba com um toque europeu.

Um trajeto curto, mas recheado de experiências marcantes — é isso que faz da Rota do Lagarto um destino imperdível para quem visita a serra capixaba.

Foto: Tadeu Bianconi

