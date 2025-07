Urussuquara: um refúgio de natureza intocada no litoral norte do ES

Escondida no extremo sul de São Mateus, quase na divisa com Linhares, a Praia de Urussuquara é daquelas joias raras que conquistam à primeira vista. Com um visual paradisíaco, águas cristalinas e um cenário moldado pelo encontro do Rio Ipiranga com o mar, o destino se tornou um verdadeiro refúgio para quem busca paz, silêncio e conexão com a natureza.

Conhecida por sua atmosfera tranquila e paisagem quase intocada, Urussuquara encanta com suas areias douradas, mar azul-esverdeado e vegetação preservada. É o tipo de lugar ideal para quem deseja escapar das praias mais movimentadas e encontrar um cantinho de sossego à beira-mar.

O grande destaque da região é justamente o encontro do rio com o Oceano Atlântico, formando um espetáculo natural que lembra praias caribenhas — tanto que o lugar ficou conhecido por muitos como o “Caribe Capixaba”. Esse apelido surgiu por conta de um fenômeno que fazia as águas ficarem com um tom turquesa impressionante, graças à abertura natural do canal da foz do Ipiranga. Embora esse fenômeno seja cada vez mais raro por mudanças ambientais e climáticas, a beleza do lugar permanece intacta.

Durante a maré baixa, pedras à beira-mar ficam expostas e formam pequenas piscinas naturais, perfeitas para um banho relaxante ou para curtir em família. O som das ondas se misturando ao canto dos pássaros e à brisa constante cria uma atmosfera mágica que emociona quem visita. É impossível não se sentir conectado à natureza ali.

Mesmo sem infraestrutura turística robusta, Urussuquara atrai viajantes de diversas partes do Estado em busca de um contato mais puro com o litoral. Não há grandes quiosques, nem agito — e é exatamente isso que torna a experiência tão especial.

Foto: Reprodução redes sociais

Dicas para curtir Urussuquara ao máximo:

Leve seus próprios lanches e bebidas — a estrutura local é limitada;

Vá preparado para caminhar e explorar: o local convida à contemplação;

Respeite o ambiente natural e preserve a beleza da região;

A melhor época para visitar é durante a maré baixa, quando as piscinas se formam.

