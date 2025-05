Seis passeios ao ar livre para curtir na Grande Vitória

Sol, natureza e aquele ventinho no rosto: tem coisa melhor? Se você está em busca de um respiro da rotina e quer aproveitar o melhor da vida ao ar livre, a Grande Vitória é o cenário perfeito. Com praias, parques, trilhas e mirantes de tirar o fôlego, a região oferece opções para todos os estilos — desde um piquenique tranquilo até uma aventura com vista panorâmica. E o melhor: sem precisar ir muito longe!

Então, vem com o Guia A descobrir lugares incríveis para curtir o dia sob o céu capixaba!

Passeios ao ar livre na Grande Vitória:

Curva da Jurema

Praia Curva da Jurema. Foto: Jansen Lube / PMV

A Praia da Curva da Jurema, localizada entre os bairros da Praia do Canto e Ilha do Boi, é uma das mais tradicionais para conhecer em Vitória.O visual da Curva da Jurema é bonito e não decepciona. Sua praia geralmente tem águas bem calminhas porque a região está protegida e não fica em bar aberto.

O local virou ponto fixo para quem busca gastronomia à beira-mar. Há opções para todos os estilos: do café da manhã com vista no Clericot Café, à moqueca capixaba no Pinguim Pescador, pratos internacionais no El Gitano, drinks no Épico Beach Bar e frutos do mar no tradicional Quiosque do Alemão.

Onde: Praia do Canto, Vitória

Destaque: Música ao vivo em alguns quiosques nos fins de semana

Ilha das Caieiras

Para encerrar o dia, a dica é apreciar o pôr do sol na Ilha das Caieiras, um dos mais bonitos da Grande Vitória. O bairro, à beira da baía, é conhecido pela tradição na pesca e pela culinária com frutos do mar frescos servidos em restaurantes simples e acolhedores. A região é conhecida por abrigar as Desfiadeiras de Siri e restaurantes de culinária típica.

Onde: Ilha das Caieiras, Vitória

Destaque: Vista panorâmica da baía ao entardecer e moqueca e torta capixaba nos restaurantes locais

Farol de Santa Luzia

Foto: Divulgação / PMVV

Símbolo da navegação capixaba desde 1871, o Farol Santa Luzia também é um ótimo destino para quem quer unir história e vista privilegiada da entrada da Baía de Vitória. A entrada é gratuita e o local funciona de terça a domingo, inclusive feriados, das 9h às 16h30.

Onde: Praia da Costa, Vila Velha

Entrada gratuita (agendamento apenas para grupos escolares)

Nova Orla de Cariacica

A nova orla já se tornou um dos principais pontos de lazer da cidade. Com quase 2 km de extensão, o calçadão abriga ciclovia, academia ao ar livre, playground, áreas de convivência e opções gastronômicas. Destaque para os restaurantes Maré e Ferro e Brasa, que vêm atraindo moradores e visitantes.

Onde: Avenida Vale do Rio Doce, Nova Orla de Cariacica

Ruínas da Igreja de São José do Queimado

Foto: Everton Nunes / Secom-PMS

Tombado como patrimônio estadual, localizado a cerca de 25 quilômetros da capital, Vitória, o sítio histórico do Queimado foi palco do principal movimento contra a escravidão no Espírito Santo, a Insurreição do Queimado.

Local: Queimado, Serra

Horário: Seg. a sex. das 7h às 19h; sáb. até 18h50; dom. até 18h30

Entrada gratuita

Estação Ferroviária de Viana

Foto: Divulgação / Prefeitura de Viana

Inaugurada em 1895, a antiga estação abriga um museu com acervo histórico e a famosa Locomotiva Maria Fumaça. No local, o visitante poderá viajar no tempo e reviver várias histórias a partir do acervo composto por peças como sinos, máquinas de calcular e tantos outros objetos que valem a pena conhecer.

Local: Centro de Viana

Horário: segunda a sexta, das 9h às 18h

Entrada gratuita

Leia também: Circuito das Águas Ardentes: descubra sabores e experiências únicas