Semana das Crianças: pequenos poderão alimentar tartarugas no projeto Tamar

Estamos na semana maois divertida do ano: a Semana das Crianças. Por conta disso, o Projeto Tamar, que funciona em Vitória, está oferecendo uma série de atividades interativas voltadas para os pequenos e suas famílias.

Até o próximo domingo (13), o local está recheado de atrações, sendo que estará aberto para visitação das 10h às 17h. A programação inclui oficinas educativas sobre a vida marinha, nas quais as crianças poderão aprender, de forma lúdica, sobre a importância da conservação das tartarugas e dos oceanos. Além disso, o projeto oferece passeios guiados, mostrando o trabalho essencial realizado pela Fundação Projeto TAMAR para proteger essas espécies ameaçadas.

Ainda de acordo com a instituição, todos os dias, os visitantes poderão acompanhar e até ajudar os tratadores durante a alimentação das tartarugas, que acontece às 16h. Na sexta-feira (11), às 14h, a criançada poderá aproveitar a Oficina Artística e Educativa com pintura corporal com a temática de animais marinhos.

Foto: Divulgação / Projeto Tamar

Já no sábado (12), Dia das Crianças, a diversão começa às 11h com a Hora da Tartaruga e continua às 14h com A Magia das Artes Circenses, uma oficina de movimentos acrobáticos e jogos circenses.

No domingo (13), a programação começa às 10h, com a Exposição e Apresentação Musical do Batalhão da Polícia Militar Ambiental, seguida da Hora do Gelo às 11h.

Das 13h às 17h, acontece o Divirta-se no Projeto Tamar, com atrações como castelo inflável, pula-pula, escorregador e piscina de bolinhas. Às 14h, haverá outra Oficina Artística e Educativa, onde as crianças poderão decorar e levar para casa sua própria tartaruga marinha de gesso.

Sobre o Projeto Tamar

O Projeto Tamar fica na Av. Nossa Senhora dos Navegantes, nº 700A – Praça do Papa. O telefone para contato é (27) 3225-3787 / WhatsApp: (27) 99925-2279.

Os ingressos custam R$30,00 (inteira) e R$15,00 (meia-entrada). Têm direito à meia-entrada: idosos acima de 60 anos, estudantes, professores, ID Jovem, crianças a partir de 6 anos, doadores com comprovação, pessoas com deficiência e seu acompanhante. O passaporte família (dois adultos e duas crianças) custa R$75,00. Além disso, crianças de até 5 anos e moradores de Jesus de Nazareth, com comprovante de residência, não pagam entrada.

Para comprar o ingresso, clique aqui: link.