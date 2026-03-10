Entre montanhas e tradição: o charme turístico da região serrana capixaba
Ao longo do ano, turistas de diferentes partes do Brasil visitam os municípios da região em busca de tranquilidade, aventura e contato com a vida no campo.
Quem busca clima agradável, paisagens de montanha e experiências autênticas encontra na região das Montanhas Capixabas um dos destinos mais procurados do Espírito Santo. A área reúne natureza exuberante, forte identidade cultural e diversas opções de turismo rural e gastronômico. Por isso, ao longo do ano, turistas de diferentes partes do Brasil visitam os municípios da região em busca de tranquilidade, aventura e contato com a vida no campo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Além das paisagens naturais, a história da região também chama atenção. A ocupação do território foi fortemente influenciada pela imigração europeia, sobretudo de italianos e alemães. Dessa forma, muitas tradições desses povos continuam presentes no cotidiano das cidades. A arquitetura típica, a culinária de influência europeia e os costumes preservados pelas famílias ajudam a manter viva essa herança cultural.
Leia também: Doce Pontões Capixaba: a região do ES que surpreende turistas
Ao mesmo tempo, diversas manifestações culturais reforçam essa identidade. Grupos de dança folclórica, corais, festas tradicionais e festivais gastronômicos fazem parte do calendário anual das cidades. Assim, moradores e visitantes participam de eventos que celebram a cultura local e fortalecem o turismo regional.
Montanhas capixabas
Outro destaque importante é o compromisso com a preservação ambiental. Os municípios mantêm extensas áreas verdes e, além disso, desenvolvem projetos voltados à conservação da natureza. Iniciativas como corredores ecológicos e ações de turismo sustentável demonstram a preocupação em proteger os recursos naturais da região.
Nesse cenário, o agroturismo ganhou espaço e se consolidou como uma das principais vocações das Montanhas Capixabas. Muitas propriedades rurais abrem as portas para receber visitantes e apresentar a produção artesanal, os sabores típicos e o modo de vida do campo. Dessa maneira, os turistas vivenciam experiências autênticas e fortalecem a economia local.
A natureza também é um dos grandes atrativos da região. O território reúne montanhas imponentes, vales verdejantes, cachoeiras de águas cristalinas e grande diversidade de espécies da fauna e da flora. Entre os destaques estão as diferentes variedades de orquídeas e a presença constante de beija-flores que embelezam a paisagem.
Vocação turística
Por isso, a região se tornou referência para atividades como ecoturismo, caminhadas, ciclismo e turismo de aventura. Ao mesmo tempo, muitos visitantes escolhem o destino apenas para contemplar a paisagem e aproveitar o clima das montanhas.
A região Turística das Montanhas Capixabas é formada por dez municípios: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.
Com paisagens marcantes, forte identidade cultural e experiências ligadas ao campo, a região se consolida como um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo. Assim, as Montanhas Capixabas seguem atraindo visitantes que buscam gastronomia, cultura e contato com a natureza em meio às belas paisagens da serra capixaba.
Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726