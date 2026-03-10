Entre montanhas e tradição: o charme turístico da região serrana capixaba

Quem busca clima agradável, paisagens de montanha e experiências autênticas encontra na região das Montanhas Capixabas um dos destinos mais procurados do Espírito Santo. A área reúne natureza exuberante, forte identidade cultural e diversas opções de turismo rural e gastronômico. Por isso, ao longo do ano, turistas de diferentes partes do Brasil visitam os municípios da região em busca de tranquilidade, aventura e contato com a vida no campo.

Além das paisagens naturais, a história da região também chama atenção. A ocupação do território foi fortemente influenciada pela imigração europeia, sobretudo de italianos e alemães. Dessa forma, muitas tradições desses povos continuam presentes no cotidiano das cidades. A arquitetura típica, a culinária de influência europeia e os costumes preservados pelas famílias ajudam a manter viva essa herança cultural.

Ao mesmo tempo, diversas manifestações culturais reforçam essa identidade. Grupos de dança folclórica, corais, festas tradicionais e festivais gastronômicos fazem parte do calendário anual das cidades. Assim, moradores e visitantes participam de eventos que celebram a cultura local e fortalecem o turismo regional.

Montanhas capixabas

Outro destaque importante é o compromisso com a preservação ambiental. Os municípios mantêm extensas áreas verdes e, além disso, desenvolvem projetos voltados à conservação da natureza. Iniciativas como corredores ecológicos e ações de turismo sustentável demonstram a preocupação em proteger os recursos naturais da região.

Rampa de Ubá, em Castelo (Foto: Divulgação/Setur)

Nesse cenário, o agroturismo ganhou espaço e se consolidou como uma das principais vocações das Montanhas Capixabas. Muitas propriedades rurais abrem as portas para receber visitantes e apresentar a produção artesanal, os sabores típicos e o modo de vida do campo. Dessa maneira, os turistas vivenciam experiências autênticas e fortalecem a economia local.

A natureza também é um dos grandes atrativos da região. O território reúne montanhas imponentes, vales verdejantes, cachoeiras de águas cristalinas e grande diversidade de espécies da fauna e da flora. Entre os destaques estão as diferentes variedades de orquídeas e a presença constante de beija-flores que embelezam a paisagem.

Vocação turística

Por isso, a região se tornou referência para atividades como ecoturismo, caminhadas, ciclismo e turismo de aventura. Ao mesmo tempo, muitos visitantes escolhem o destino apenas para contemplar a paisagem e aproveitar o clima das montanhas.

A região Turística das Montanhas Capixabas é formada por dez municípios: Afonso Cláudio, Alfredo Chaves, Brejetuba, Castelo, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Laranja da Terra, Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante.

Cachoeira dos Vargas, em Conceição do Castelo (Foto: Prefeitura de Conceição do Castelo)

Com paisagens marcantes, forte identidade cultural e experiências ligadas ao campo, a região se consolida como um dos principais destinos turísticos do Espírito Santo. Assim, as Montanhas Capixabas seguem atraindo visitantes que buscam gastronomia, cultura e contato com a natureza em meio às belas paisagens da serra capixaba.

Com informações da Secretaria de Estado de Turismo (Setur).