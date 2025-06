Sete passeios românticos no Espírito Santo para vivenciar a dois

A semana mais romântica do ano chegou e se você está pensando em uma escapadinha romântica, o Espírito Santo tem cenários perfeitos para isso! De montanhas com clima europeu a praias com pôr do sol cinematográfico, o Estado reserva experiências que vão muito além do óbvio.

Seja para comemorar uma data especial, como o Dia dos Namorados ou só para sair da rotina, esses passeios vão fazer você se apaixonar ainda mais — pela pessoa e pelo destino. Então, vem com o Guia A descobrir sete lugares incríveis para curtir juntinho e surpreender seu amor.

Passeios românticos no Espírito Santo

Caminhada no Parque Estadual Pedra Azul

Casais conectam-se ainda mais entre trilhas e mirantes com vista para a famosa rocha azul. Com cenários cinematográficos, o parque é cenário perfeito para fotos juntos e um piquenique inesquecível

Brinde à dois na Cervejaria Aurora (Venda Nova)

Em meio a um lago e na Serra capixaba, a Cervejaria Aurora oferece ambiente descontraído, cervejas artesanais e tapetes de relva para um fim de tarde super charmoso.

Campos de lavanda e romantismo em Pedra Azul

Não é só trilha: o Lavandário próximo à Pedra Azul encanta os casais com suas flores roxas, clima perfumado e piqueniques em meio à natureza, segundo a A Gazeta

Refúgio íntimo em chalés de Santa Teresa

Chalés como o Villa Caravaggio fazem parte de cenários serenos e acolhedores, ideais para casais que querem uma pausa da rotina, em meio à mata e altitude suave

Pôr do sol no Monte Aghá (Piúma)

Casais aventureiros vão amar a trilha noturna para contemplar o amanhecer ou pôr-do-sol do alto do Monte Aghá — um momento de conexão forte com a natureza e com seu par.

Tour pelas vinícolas de Santa Teresa

Já pensou em um dia de degustações, paisagens bucólicas e muito vinho? As vinícolas de Santa Teresa recebem turistas com agendamento prévio. Os passeios incluem desde a colheita de uvas até a degustação de vinhos elaborados na casa, além de belas paisagens.

Passeio de barco ao entardecer, em Guarapari

Nada mais romântico do que navegar ao pôr do sol! Em Guarapari, é possível fazer passeios de barco em águas calmas, com direito a paradas para mergulho e aquele clima gostoso de viagem a dois.

Viu só? O Espírito Santo é o cenário perfeito para quem quer viver momentos a dois, cheios de beleza, sabor e sintonia. Vale a pena se inspirar e planejar seu próximo passeio romântico!

