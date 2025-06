Vai curtir o FIG 2025? Veja o que fazer em Guaçuí além dos shows!

O Festival de Inverno de Guaçuí – FIG é, sem dúvidas, o principal atrativo do mês de julho na região. Mas quem vai curtir o evento pode (e deve!) aproveitar a viagem para conhecer os encantos da cidade que recebe o festival de braços abertos.

Localizada no coração do Caparaó Capixaba, Guaçuí é charmosa, acolhedora e cheia de surpresas para os visitantes. E pra te ajudar a montar um roteiro completo, separamos dicas imperdíveis de passeios e experiências que combinam com o clima do inverno e com a vibe do FIG. Bora conferir?

Confira os lugares para conhecer em Guaçuí:

Passeio até o Cristo Redentor

O Cristo Redentor de Guaçuí é o símbolo do Festival de Inverno. A estátua está localizada no topo do município, sendo visto em muitos pontos da cidade. O local é de fácil acesso e entrega uma vista panorâmica de Guaçuí, com estacionamento e área para as crianças.

Foto: Larissa Chaves/Aqui Notícias

Teatro Municipal Fernando Torres

O Teatro Municipal Fernando Torres fica na região central de Guaçuí e é palco de diversas exposições e espetáculos. A parte externa pode ser visitada pelos turistas, entretanto, a programação completa pode ser conferida no próprio local nos dias desejados.

A Mostra de Vídeos aconteceu no Teatro Municipal Fernando Torres (Foto Semmam).

Pontilhão de Ferro

O Pontilhão de ferro faz parte da história de Guaçuí, sendo um pedaço que restou de quando a “estrada de ferro” passava pela cidade. Além disso, ele também está localizado no centro do município e muitos turistas vão até lá para registrar fotos.

Restaurante Casa Da Prata

Um sítio aconchegante, com comida caseira direto do fogão à lenha e ainda com buffet de churrasco. O restaurante Casa da Prata fica na zona rural de Guaçuí, porém para chegar o acesso é todo de asfalto, bem tranquilo, marcando apenas 18 minutos de carro se você sair do Centro da cidade.

Foto: Larissa Chaves

Praça da Matriz

A praça típica de interior, com pula-pula, pipoca e algodão doce, tem também uma charmosa Igreja Matriz. Aliás, diz a história, que este seria o local onde iniciou-se a fundação da cidade.

Varanda café e prosa

A cafeteria Varanda café e prosa tem todas as qualidades possíveis. Com opções deliciosas no doce e no salgado, eles também só trabalham com cafés feitos a partir de grãos selecionados. Além disso, a cafeteria está localizada em um casarão histórico, com uma decoração vintage e um espaço acolhedor.

Foto: Reprodução / Instagram @varandacafeeprosa

Cachoeira da fumaça

A Cachoeira da Fumaça fica no município de Alegre, contudo, pela proximidade, também é uma opção de passeio para fazer durante o dia. Aliás, de carro, a cachoeira fica a cerca de meia hora de Guaçuí e é um dos cartões postais da região do Caparaó, com uma queda d´água de 144 metros.

Foto: Karol Gazoni / Iema

