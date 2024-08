Tesouro escondido no Sul do ES: piscinas naturais encantam turistas

Se você está em busca de um refúgio tranquilo para relaxar à beira-mar, a Praia dos Castelhanos é a escolha ideal! Localizada no litoral sul do Espírito Santo, essa praia é um verdadeiro tesouro escondido, onde você pode desfrutar de um cenário deslumbrante e de piscinas naturais formadas pela maré baixa.

A Praia dos Castelhanos está situada no balneário de Anchieta, a apenas 80 km da capital Vitória e a 5 km do centro da cidade. Com uma extensão de 2 km, essa praia rústica é cercada por vegetação de restinga e castanheiras que emolduram sua orla. Além disso, o mar tranquilo e quase sem ondas faz desta praia um local perfeito para relaxar.

Foto: Prefeitura de Anchieta

Encante-se com as Piscinas Naturais

Certamente, a grande atração da Praia dos Castelhanos são suas piscinas naturais. Formadas pela vasta cadeia de recifes que se revelam na maré baixa, essas piscinas proporcionam um espetáculo à parte. Entretanto, para aproveitar ao máximo, é ideal visitar a praia pela manhã, quando a maré está mais baixa. Por isso, verifique a tábua das marés para garantir que você não perca essa experiência incrível!

Foto: Prefeitura de Anchieta

Diversão para toda a família

As piscinas naturais da Praia dos Castelhanos são um convite ao lazer para todas as idades. Crianças e adultos vão se divertir explorando os pequenos recifes e observando a vida marinha. Não se esqueça de levar seus óculos de mergulho para descobrir peixinhos coloridos e pequenos crustáceos. A diversão está garantida!

Foto: Reprodução Instagram @casalsejoga

Aproveite a infraestrutura local

A Praia dos Castelhanos conta com uma excelente infraestrutura para atender aos visitantes. Hotéis, pousadas, restaurantes e quiosques à beira-mar oferecem uma variedade de opções gastronômicas e bebidas refrescantes. Vale a pena experimentar as delícias locais como o camarão no coco e a lagosta no abacaxi no Restaurante do Pitanga – uma experiência gastronômica imperdível!

Explore o Sul da Praia

Por fim, para uma experiência ainda mais completa, faça uma caminhada ao sul da praia. O cenário muda com a presença crescente de restinga e algumas trilhas, levando você a vislumbrar o Monte Aghá ao longe. Aliás, este percurso oferece um visual arrebatador e é uma excelente oportunidade para apreciar a beleza natural da região.

Foto: Reprodução Instagram @casalsejoga

Venha se encantar!

A Praia dos Castelhanos é um destino que encanta tanto capixabas quanto turistas de todas as partes. Seja para uma visita de um dia ou um fim de semana prolongado, não perca a chance de conhecer este paraíso. Com suas piscinas naturais e charme único, você com certeza se apaixonará por tudo que a Praia dos Castelhanos tem a oferecer!

Sendo assim, aproveite sua próxima oportunidade para visitar a Praia dos Castelhanos e descubra um dos segredos mais bem guardados do litoral sul do Espírito Santo!