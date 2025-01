Três Ilhas: paraíso secreto de águas cristalinas em Guarapari

O Arquipélago das Três Ilhas, localizado na Área de Proteção Ambiental de Setiba, é um verdadeiro paraíso natural que abriga a maior diversidade de peixes recifais do Brasil. Curiosamente, o nome “Três Ilhas” é uma referência ao ângulo marítimo que revela apenas três das cinco ilhas que compõem o arquipélago: Cambaião, Quitongo, Guanchumbas, Guararema e Leste-Oeste.

A visitação é permitida em apenas uma das ilhas, que oferece uma vista espetacular, ideal para fotos inesquecíveis. A cor da água muda conforme as condições climáticas, como o vento, a intensidade do sol e as correntezas. As trilhas, cercadas por restinga, conduzem a pequenas praias e diversas piscinas naturais, incluindo a famosa Praia da Baleia, que recebeu esse nome após o encalhe de uma baleia em suas areias.

Foto: Divulgação Iema

As águas cristalinas permitem aos visitantes uma visão impressionante do fundo do mar, revelando a rica vida marinha local. Os visitantes podem desembarcar e conhecer as ilhas, tomar banho de mar, relaxar e curtir a tranquilidade da natureza. Além disso, é possível praticar snorkeling e mergulho contemplativo. Entretanto, para preservar este ecossistema único, o Iema orienta os visitantes sobre as atividades permitidas e proibidas na região. As regras visam proteger tanto a fauna marinha quanto a vegetação local, além de garantir a segurança e o bem-estar dos frequentadores.

Os passeios têm duração média de 5 horas e partem do final da Praia de Setiba ou do Canal de Guarapari. Ao planejar sua visita, não se esqueça de levar roupa de banho e câmera fotográfica para registrar esse cenário paradisíaco. E lembre-se: preserve o local, recolhendo seu lixo para manter o equilíbrio ambiental intacto!