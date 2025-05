Três praias imperdíveis para conhecer e se apaixonar em Marataízes

Marataízes conta com 25 quilômetros de litoral, com praias que encantam qualquer visitante. A Praia da Barra, com sua larga faixa de areia, propicia calma e é ideal para aquele futevôlei no final da tarde. Já a Praia das Falésias é um diferencial de Marataízes. Como o próprio nome já diz, a praia conta com falésias que deixam o lugar ainda mais encantador. As Praias da Cruz, Central, Siri, Areia Preta e tantas outras convidam o turista para um refrescante mergulho no mar.

Outra opção famosa em Marataízes é a Lagoa do Siri, que com suas águas calmas e sua estrutura de bares e quiosques atrai visitantes que movimentam o local em dias quentes.

Bom opção é o que não falta! Sendo assim, o Guia A traz uma dica com quatro praias imperdíveis para você conhecer e se apaixonar em Marataízes. Confira!

Foto: Gov ES

Praias imperdíveis para conhecer em Marataízes:

Praia da Rosa

A Praia da Rosa, em Marataízes, é um verdadeiro paraíso (quase) escondido. Um destino pequeno, com cerca de 500 metros, mas que oferece tranquilidade e contato íntimo com a natureza. Localizada entre a Praia das Pitas e a Praia dos Cações, a Praia da Rosa é cercada por mata nativa e muitas árvores, ideal para quem busca descanso.

O visual da Praia da Rosa é um verdadeiro espetáculo! A areia fina e dourada combina com o mar calmo, e durante a maré baixa, formam-se piscinas naturais que revelam peixes coloridos e diversas espécies marinhas. Assim, esse é um lugar perfeito para banhistas que buscam um ambiente calmo e bonito.

Praia dos Cações

Praia tranquila e cheia de charme, onde o som das ondas e a simplicidade das paisagens transformam qualquer momento em pura paz! A poucos minutos do centro de Marataízes, a praia dos Cações é um refúgio sereno que oferece um belo pedaço do litoral capixaba. Com águas limpas, areia dourada e uma atmosfera quase intocada, o local é perfeito para quem quer escapar do agito e relaxar em um ambiente acolhedor.

As amendoeiras e coqueiros ao longo da orla proporcionam sombras agradáveis, ideais para estender uma canga, ler um bom livro ou apenas apreciar o visual.

Praia das Falésias

O Monumento Natural Municipal Falésias de Marataízes é, sem dúvida, um dos cenários mais deslumbrantes do Espírito Santo. Com quatro quilômetros de extensão, essa praia encanta com suas falésias de tons dourados que contrastam perfeitamente com o azul do mar.

Apesar de sua beleza impressionante, o local permanece quase intocado, tornando-se ideal para quem busca passeios tranquilos e conexão com a natureza. Da mesma forma, para os mais aventureiros, a região oferece atividades como voo livre e parapente, proporcionando uma vista panorâmica de tirar o fôlego.