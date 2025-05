Turismo religioso! Quatro igrejas para você conhecer no Espírito Santo

O Espírito Santo tem diversos templos religiosos que não só expressam a diversidade religiosa do capixaba, como também contam um pouco da formação da população e do próprio Estado.

A Secretaria de Turismo (Setur) apresenta uma lista com quatro dos mais famosos monumentos religiosos capixabas, e como sua beleza arquitetônica e histórica colaboram para uma experiência única tanto para fiéis quanto para os apreciadores dessas construções.

4 igrejas que você precisa conhecer no Espírito Santo

Igreja de Nossa Senhora do Rosário – Via Velha

A Igreja Nossa Senhora do Rosário está localizada no município de Vila Velha. É considerada o primeiro marco da colonização capixaba e um dos mais importantes marcos da colonização portuguesa do território brasileiro.

Fundada em 23 de maio de 1535 na Vila do Espírito Santo, hoje Vila Velha, na mesma data que marca a chegada do primeiro donatário da Capitania do Espírito Santo, Vasco Fernandes Coutinho.

A igreja do Rosário foi várias vezes restaurada, sempre preservando sempre seu estilo colonial com traços do barroco. Além disso, já recebeu importantes personalidades. Sendo uma das visitas mais icônicas o Imperador Dom Pedro II, em 28 de janeiro de 1860.

Está localizada na Rua Delmar Duarte no bairro Prainha. Os horários das missas são domingo, às 8h; terça-feira, às 19h; e toda primeira sexta-feira do mês, às 17h.

Basílica de Santo Antônio – Vitória

Beleza rara é o que define a Basílica de Santo Antônio. Sua construção começou em 1956, e finalizada em 1976, tendo recebido a nomenclatura Basílica pelo Vaticano, em 2008. A basílica é um dos poucos templos religiosos no Brasil que tiveram sua construção inspirada na arquitetura italiana renascentista, sendo que a ela foi construída tendo como modelo a Igreja Nossa Senhora da Consolação, em Todi na Itália Central.

A Basílica tem quatro semicúpulas, uma cúpula central e sua base tem forma de cruz grega, isto é, todos os braços têm o mesmo tamanho. Além disso, a Basílica conta com seu interior repleto de pinturas do pintor italiano Alberto Bogani, que as produziu em conjunto dos pintores Lino Borghi e Renzo Buonvicini, além de pinturas e vitrais do pintor italiano Carlos Crépaz.

A Basílica está aberta à visitação de segunda a sábado, das 8h às 12h e das 14h às 18h.

Igreja dos Reis Magos – Serra

A Igreja de Reis Magos é um dos pontos turísticos mais visitados no município da Serra. Além de ser também um dos mais antigos monumentos religiosos do Espírito Santo.

O conjunto arquitetônico de Reis Magos, que inclui a capela e a residência conjunta, teve sua construção iniciada pelos padres jesuítas em conjunto dos índios tupiniquins no ano de 1580. A conclusão ocorreu no ano de 1615. Foi construído para ser um núcleo de catequese indígena na então aldeia de Reis Magos e Santo Inácio Mártir, hoje bairro de Nova Almeida. Com o passar dos anos, o local foi utilizado para cerimônias religiosas, Casa de Câmara e até mesmo cadeia. Até ser tombada como patrimônio histórico e cultural em 21 de setembro de 1943, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

Conhecida pelo lindo pôr do sol, a Igreja tem um mirante com vista para o mar que atrai turistas de todo o País. O acesso tanto à igreja quanto ao mirante, que estão localizados na Travessa Reis Magos II no Centro do Bairro Nova Almeida, ocorre de terça a domingo, das 9h às 17h.

Igreja Matriz Nossa Senhora da Penha – Castelo

Tombada pelo Conselho Estadual de Cultura como patrimônio cultural capixaba, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Penha, localizada no centro do município de Castelo, teve sua construção iniciada no ano de 1955 e concluída em 1965, contando com a participação voluntária da população local, que é composta em sua maioria por descendentes de italianos.

A igreja se destaca pela beleza de seus vitrais e pinturas, que trazem referências a obras similares da idade média. E também pela imponência de suas torres sinaleiras, que trazem referências as igrejas bizantinas. Está localizada na Avenida João Bley no centro de Castelo.

