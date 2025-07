Turismo social: conheça o Espírito Santo com os passeios do Sesc

Com uma programação para toda a família, o Turismo Social do Sesc oferta os melhores passeios e excursões, para dentro e fora do Espírito Santo. Em julho, as opções partem da Grande Vitória e também das agências de Turismo Social do Sesc em São Mateus, Colatina e Cachoeiro de Itapemirim.

Os destinos do mês contemplam Santa Teresa, com a rota do espumante e da cerveja; Mimoso do Sul, com o 26º Festival de Inverno de Sanfona e Viola; e dia de lazer no parque aquático do Sesc Praia Formosa, em Aracruz.

A missão do Sesc na área do Turismo Social é a de criar possibilidades para que os comerciários, seus dependentes e o público geral conheçam o Brasil, democratizando o acesso a destinos, visitas e hospedagem, de forma que o maior número de trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo, e seus familiares, possam viajar com qualidade e preços acessíveis.

Confira a programação completa dos próximos roteiros no site: https://sesc-es.com.br/turismo-e-lazer/excursoes-e-viagens/

Próximos passeios:

Santa Teresa: Rota da Cerveja e do Espumante

20 de julho (domingo)

Saída da Grande Vitória

Valor por pessoa a partir de R$ 135 (5X R$ 27)

O pacote inclui transporte rodoviário ônibus ou micro-ônibus com banheiro; guia de turismo credenciado; parada na Praça Torii (Buda gigante); sorteio de brindes.

Mais informações: WhatsApp – (27) 99771-2150 | Telefone – (27) 3194-0342 | E-mail: [email protected]

https://sesc-es.com.br/evento/rota-da-cerveja-santa-teresa-es/

Foto: Ascom / Sesc-ES

Santa Teresa é chamada de “Beija-flor do Espírito Santo”, conhecida por sua biodiversidade exuberante e cultura rica. Também é um destino gastronômico de excelência. O passeio contempla a região do Circuito Caravaggio, com visitas a cervejarias Teresense, Três Santas, Villaggio Zamprogno, além da Casa dos Espumantes – a primeira vinícola a desenvolver o método Champenoise de vinificação no Estado, na fabricação de espumantes – e do Café Manacá.

Diversão no Sesc Praia Formosa (Aracruz)

20 de julho (domingo)

Saída de Colatina

Valor por pessoa a partir de R$ 288 (10X de R$ 28,80)

O pacote inclui transporte de ônibus de Turismo; guia credenciado; sorteio de brindes; ingresso no parque aquático; almoço; seguro viagem.

Mais informações: Telefone – (27) 3770-3300 | E-mail: [email protected] | WhatsApp – (27) 99771-2150

| WhatsApp – (27) 99771-2150 https://sesc-es.com.br/evento/sesc-praia-formosa-saida-de-colatina/

Foto: Divulgação

Venha passar um dia agradável no Sesc de Praia Formosa, nosso Parque Aquático oferece diversão para toda a família: piscina adulto e infantil, toboáguas, chafariz, kamikazes, rio lento, rampa molhada, entre outros brinquedos, área verde com trilha ecológica, praças temáticas africanas, japonesa, indiana, restaurante, lanchonetes, tudo que você precisa para um dia de muita diversão.

Mimoso do Sul: 26º Festival de Inverno de Sanfona e Viola

27 de julho (domingo)

Saída de Cachoeiro de Itapemirim

Valor por pessoa a partir de R$ 238 (10X de R$ 23,80)

O pacote inclui transporte rodoviário ônibus ou micro-ônibus com banheiro; guia credenciado; sorteio de brindes.

Mais informações: Telefone – (28) 3526-3001 | E-mail: [email protected] | WhatsApp – (27) 99771-2150

| WhatsApp – (27) 99771-2150 https://sesc-es.com.br/evento/26o-festival-de-inverno-de-sanfona-e-viola-mimoso-do-sul/

No alto das montanhas de Mimoso do Sul, o charmoso distrito de São Pedro do Itabapoana será o cenário de um dos eventos culturais mais tradicionais do Espírito Santo: o 26º Festival de Inverno de Sanfona e Viola. Durante o festival, a pequena vila se transforma em um verdadeiro reduto da música de raiz, onde o som da sanfona e da viola embala os visitantes em meio a paisagens bucólicas, ruas de pedra e casarios centenários. Neste passeio de um dia, você poderá viver a essência da cultura capixaba do interior: apresentações musicais ao ar livre, comidas típicas, artesanato local e a hospitalidade acolhedora do povo de São Pedro. Uma experiência única, onde a tradição e a beleza natural se encontram para criar memórias inesquecíveis.

Arraiá no Sesc-ES

Sesc Guarapari – de 18 a 20 de julho (sexta a domingo)

Sesc Praia Formosa – de 25 a 27 de julho (sexta a domingo)

Sesc Domingos Martins – de 1 a 3 de agosto (sexta a domingo)

Mais informações: https://sesc-es.com.br/2025/06/18/arraia-no-sesc-2025/