Um nascer do sol espetacular! Conheça “Mirante do Ipiranga” em Guarapari

As belezas de Guarapari – ES são inegáveis e são reconhecidas por turistas de diversas partes do Brasil e até do mundo. Com as praias deslumbrantes, a cidade guarda cenários de tirar o fôlego. Então, hoje você vai conhecer um mirante em Guarapari que é perfeito para contemplar a natureza neste paraíso do Espírito Santo – ES.

O lugar conhecido como “Mirante do Ipiranga” fica bem próximo ao Centro de Guarapari – ES. Para chegar até lá, todo o trajeto é calçado. Todavia, o estacionamento tem um pedaço de estrada de chão, o que pode demandar uma velocidade menor para os carros. Contudo, não é nada que atrapalhe a movimentação.

Este estacionamento faz parte do Edifício Guarapari Center, que fica bem em cima do mirante. Entretanto, a circulação de turistas no terreno é permitida de forma gratuita e o local virou um ponto turístico, já que possui uma vista espetacular. Do mirante é possível visualizar a imensidão do mar e algumas praias como a Praia da Areia Preta e Praia do Riacho.

Além disso, momentos como o pôr do sol e o nascer do sol deixam o lugar com um toque especial e ainda mais belo. Aliás, o sol nasce bem em frente ao mirante, proporcionando um cenário incrível pela manhã. Durante o ano, o mirante costuma ficar praticamente vazio e com poucos carros no estacionamento. Todavia, em períodos de alta temporada a movimentação é maior e costuma lotar.

📍 R. Waldette Bianconi Bessa, 205 – Ipiranga, Guarapari – ES, 29201-390