Vai curtir a Festa de Venda Nova? Veja dicas de hospedagem

No próximo fim de semana, de 10 a 12 de maio, Venda Nova do Imigrante realiza sua 36ª Festa de Emancipação Política. Serão três dias de muita diversão e entretenimento no Centro de Eventos Padre Cleto Caliman, o “Polentão”.

E se você está se programando para curtir essa festa, o Guia A preparou um roteiro completo, com várias dicas de hospedagem, que vão desde hotéis até sítios.

Os vendanovenses são conhecidos pela sua hospitalidade e gentileza. Mais do que um serviço turístico, receber bem é manifestação de alegria e digno de celebração, um costume herdado de seus antepassados ítalo-brasileiros. Sendo assim, confira nossas dicas e escolha a que melhor se encaixa para você!

Confira as dicas de hospedagem para a Festa de Venda Nova:

Alpes Hotel

Avenida Antônio Roberto Feitosa, nº 164 , Centro – Venda Nova do Imigrante

Telefone: (28) 99909-5702 / Instagram: @alpeshotel

Casato Caliman

Propriedade – R. Dom Bôsco – Bairro Lavrinhas, Venda Nova do Imigrante

Telefone: (28) 9 9886-0996 / Instagram: @casatocaliman

Chácara Cantinho da Polenta

Zona rural Alto Viçosinha, Venda Nova do Imigrante – ES, 29375-000

Telefone: (28) 9 9948-3150

Chácara Nosso Canto

São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante

Telefone: (28) 9 9885-5501 / Instagram: @chacaranossocantovni

– Chalé Bella Vista

Alto Colina – São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante

Telefone: 28 99923-4431 / Instagram: @chale_bellavista

Chalés Colina

Alto Colina – São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante

Telefone: (28) 99993-1300 / Instagram: @chale_colina

Chalés Grecco

Rodovia dos Produtores, Alto Viçosa, Venda Nova do Imigrante

Telefone: (27) 99901 8314 / Instagram: @chalesgrecco

Chalé Refúgio da Vovó

Rodovia dos Produtores, KM 1,5 – Venda Nova do Imigrante

Telefone: (28) (28) 9 9944-2799 / Instagram: @chalesrefugiodavovo

Chalés Vale das Pedras

Tapera, sítio Quequinha Altoé, Venda Nova do Imigrante

Telefone: (28) 99916 6550 / Instagram: @chalesvaledaspedras

Hotel Esmig

Avenida Ângelo Altoé, 920, Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante

Telefone: (28) 99988-0043 / Instagram: @hotelesmig

Hotel Canal

Av. Ângelo Altoé, 232, Centro, CEP 29375-000, Venda Nova do Imigrante

Telefone: (28) 3546-1322

Hotel Venturim

Rod. BR- 262, km 110, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante

Telefone: 999457023 / Instagram: @hotel_venturim

Hotel Solar do Imigrante

Av. 29 de Julho, N° 2131, Bananeiras, Venda Nova do Imigrante

Telefone: (28) 3546-3936

Pousada Benaflô

Rua Ângelo Lorenzoni, s/n – Venda Nova do Imigrante

Telefone: (28) 99995-5636 / Instagram: @pousadabenaflo

Pousada do Nonno

BR- 262, Km 102, s/n, Tapera, Venda Nova do Imigrante

Telefone: (28) 3546-1965 / Instagram @pousadadononno

Pousada Bela Aurora

Localidade de Bela Aurora, s/n, Bela Aurora, Zona Rural, acesso pela Rodovia Pedro Cola, KM 08 – Venda Nova do Imigrante

Telefone: (28) 99925- 6197 / Instagram: @pousadabelaaurora

Pousada Tonoli

Alto providência (saúde), Venda Nova do Imigrante ES zona rural

Telefone: 28) 99939-0078 / Instagram: @pousadatonoli

Pousada Mirante Romântico

R. São José de Alto Viçosa, s/n, Zona Rural, Venda Nova do Imigrante

Telefone: (28) 99958-3034 / Instagram: @miranteromantico

Pousada Raízes da Terra

Venda Nova do Imigrante – Km 102 da br 262 – Alto Tapera

Telefone: (28) (28) 99938-6112 / Instagram: @sitio_raizesdaterra

Pousada Serra Azul

Alto Caxixe, Rota Forno Grande, Venda Nova do Imigrante

Telefone: (27) 99963-1863 / Instagram: @pousadaserraazul_es

Pousada Recanto do Lagarto

Atrás do Posto de Combustível Mieis – ES-477 – Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante

Telefone: (27) 99957-3197 / Instagram: @sitiorecantodolagarto

Pousada Recanto do Lago

Alto Caxixe, Venda Nova do Imigrante

Telefone: (27) 9 9932-7901 / Instagram: @recantodolagoes

Pousada Altoé da Montanha

Acesso no Km 102 da BR 262, Bairro Tapera, Venda Nova do Imigrante

Telefone: (28) 99927-9912 / Instagram: @pousada.altoedamontanha

Pousada Paraná

Av. Nona Vitória – São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante

Telefone: (28) 3546-3958

Sítio Ambrosim

Localizado na BR 262, Km 111,5 (mais 3km de estrada asfaltada), Cachoeira Alegre, São João de Viçosa, Venda Nova do Imigrante

Telefone: (28) 99936 1130 / Instagram: @sitio.ambrosim