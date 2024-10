Viaje para Itaúnas por um valor inacreditável, incluindo transporte e hospedagem

Se você ainda não conhece o paraíso capixaba chamado Itaúnas, está perdendo um passeio incrível! Segundo dados do Governo do Estado, o Parque de Itaúnas é o mais visitado do Espírito Santo, recebendo aproximadamente 100.000 pessoas por ano. Na vila, os visitantes encontram a beleza natural das praias, das dunas e da floresta de restinga. Além disso, a riqueza cultural e histórica do lugar que foi “soterrado” pela areia da praia.

Então, já deu para perceber que Itaúnas guarda diversas belezas e atrações únicas, né?! Sendo assim, fica ligado nesta dica que vai te ajudar a conhecer este lugar por um valor muito mais acessível do que você Imagina. Isto é possível porque a agência capixaba Mochila dos Sonhos realiza passeios frequentes para a vila. Aliás, a próxima data já está marcada.

A viagem com o grupo Mochila dos Sonhos vai começar na madrugada do dia 26/10 (sábado). Chegando em Itaúnas, você pode curtir todo o dia e noite na vila que é cheia de restaurantes, bares e outros atrativos. No domingo (27), há um passeio de Buggy programado para às 08:30 e é opcional para quem deseja realizar, sendo que cada um paga o seu valor à parte. A volta de Itaúnas para casa acontece no final da tarde de domingo.

No pacote da agência Mochila dos Sonhos está incluído transporte de ida e volta, hospedagem em quartos compartilhados e café da manhã. Tudo isto pelo valor de apenas R$350,00 por pessoa. Os embarques podem ser feitos nos municípios de Viana, Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra. Então, se você não quer ficar de fora, clica nesse link e já reserva sua vaga.