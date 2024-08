Vídeo: conheça 5 praias de Ubu, um paraíso capixaba

Localizada no Sul do estado, Ubu é uma comunidade do município de Anchieta – ES. O balneário está localizado a 80 km da capital Vitória, apenas 19 km de Guarapari e 75 km de Cachoeiro de Itapemirim. Com suas belas águas claras, Ubu tem umas das praias mais bonitos do Espírito Santo.

Mesmo com a beleza exuberante, com variadas opções gastronômicas, Ubu ainda não é tão popular quanto as praias de Iriri, por exemplo. Todavia, a divulgação nas redes sociais e as belas imagens da comunidade tem deixado os turistas curiosos para conhecer mais do balneário.

Uma das redes sociais que tem feito a divulgação frequente do lugar é a Ubu Beach Oficial. Em uma das publicações da página são apresentadas as 5 principais praias de Ubu; são elas: Prainha, Tiquiçaba, Além, Praia Brava e Bem-te-vi.

Abaixo, você pode assistir, se encantar e já marcar na agenda o seu passeio por lá!

Confira

Obras na orla de Ubu

Novo calçadão, parquinhos, quiosques, são algumas das novidades da orla de Ubu, em Anchieta, litoral Sul do Espírito Santo, que passará por revitalização nos próximos meses.

A obra começou neste ano e vai abranger uma área total de 13 mil metros quadrados (m²), de acordo com a Prefeitura. Além disso, o projeto inclui serviços de drenagem e pavimentação entre o trevo de Ubu e a praia, área de passeio e paisagismo e recuperação da restinga.