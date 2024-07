Viralizou! Vídeo compara destinos do ES com pontos turísticos famosos no mundo

O capixaba Rodrigo Pereira se considera um colecionador de experiências pelo Brasil e pelo mundo. Ele tem um Instagram dedicado a diversas viagens e destinos, onde mostra que já conheceu 28 países e dá dicas para os seguidores. Agora, a indicação da vez foi o Espírito Santo! Em uma postagem de dois dias atrás, Rodrigo mostrou todo o potencial turístico dos destinos do ES.

Em seu perfil chamado @rptrips, Rodrigo já soma quase 200 mil seguidores. Ele tem registros pelo mundo inteiro em lugares como Maldivas, Egito e Dubai. Com essa propriedade no assunto “viagens”, ele comparou alguns destinos do ES com pontos turísticos famosos em todo o planeta.

No vídeo, o viajante compara a estátua do Buda de Ibiraçu com as esculturas da Tailândia; os voos de balão em Pedra azul com os da Turquia; as cerejeiras rosas, também em Pedra Azul, com o Japão; o pôr do sol no Convento da Penha, em Vila Velha, com o das sacadas das construções na Grécia. Este conteúdo já teve mais de 3 milhões de reproduções e mais de 80 mil compartilhamentos.

Rodrigo diz que esses destinos do ES são baratos, mas pouco se escuta falar deles. Lembra também que é possível ir das praias até as montanhas em menos de duas horas. Ele fala ainda do passeio de observação das baleias que pode ser feito em Vitória e afirma que o Espírito Santo tem inúmeras opções de pousadas para desconectar e relaxar.

Quem conhece o Espírito santo sabe que é fácil entender o que o viajante está falando né? Nosso estado é lindo e diverso. Para quem não conhece, fica aí um convite para vir e se apaixonar também.

Assista: