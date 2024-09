Você já ouviu falar na lagoa da Coca-Cola? Conheça esse destino incrível no ES

Imagine uma lagoa de águas escuras, cercada por um paraíso de dunas, vegetação nativa e o som constante das ondas do mar ao fundo! Essa é a Lagoa de Caraís, também conhecida como Lagoa da Coca-Cola, um dos principais atrativos do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, em Guarapari, Espírito Santo. Com sua coloração única e beleza natural exuberante, o local é um destino perfeito para quem busca contato direto com a natureza em um cenário paradisíaco.

A lagoa é um dos atrativos mais procurados pelos visitantes do parque. Essa Lagoa, que na verdade é uma laguna pois em alguns períodos ela se rompe e adentra o mar, tem uma cor avermelhada, por isso é também chamada de “Lagoa da Coca-Cola”.

Foto: Reprodução Instagram @pe.paulocesarvinha

O mistério da coloração: por que “Lagoa da Coca-Cola”?

A coloração escura que lembra o famoso refrigerante dá o apelido carinhoso à Lagoa de Caraís. Mas, ao contrário do que muitos pensam, o tom escuro das águas não é causado por poluição. Devido à decomposição da matéria orgânica, folhas e raízes de plantas que ficam ao redor da laguna, as águas ficam com coloração escura. Desta forma, proporcionando um efeito visual único e curioso.

Suas águas mornas, além de proporcionar um ambiente aprazível para os visitantes, é importante para diversas formas de vida, tanto de água doce quanto de água salgada. De acordo com o IEMA, biólogos já catalogaram cerca de vinte e uma espécies de peixes na Lagoa.

Um refúgio no Parque Estadual Paulo Cesar Vinha

A Lagoa de Caraís está situada dentro do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha, uma unidade de conservação com mais de 1.500 hectares que preserva um dos últimos trechos de restinga do Espírito Santo. O parque é um verdadeiro santuário ecológico, oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar diversas trilhas, dunas, vegetação nativa e uma faixa litorânea de mais de 6 km de praias intocadas.



O local é ideal para quem busca atividades ao ar livre como trilhas ecológicas, observação de aves e banhos de lagoa e mar. Com infraestrutura básica e uma política voltada para o turismo sustentável, o parque incentiva a consciência ambiental e a preservação da fauna e flora locais.

O que fazer na Lagoa da Coca-Cola?

A Lagoa de Caraís é um ponto de destaque para os turistas que visitam o Parque Estadual Paulo Cesar Vinha. Além do banho refrescante, o local é ótimo para relaxar e contemplar a natureza ao redor. As margens da lagoa são perfeitas para estender uma canga, aproveitar o sol e o silêncio, com apenas o som da natureza como trilha sonora.



Para quem deseja se aventurar, há trilhas que conectam a lagoa à praia, proporcionando uma experiência completa, onde é possível explorar o ecossistema de restinga, avistar aves nativas e, com sorte, até pequenos animais como lagartos e tatus.

Foto: Reprodução Instagram @pe.paulocesarvinha

Você também pode fazer o passeio de caiaque pela Lagoa. Essa atividade tem um custo, dura cerca de três horas e deve ser agendada com antecedência pelo telefone (27) 99500-2405.

Na sede administrativa do Parque, você pode usar banheiro, duchas e tirar suas dúvidas com os monitores. O parque tem acesso a pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção. A Trilha Cidadã acontece todas as quintas-feiras, das 8h às 17h. Contudo, é preciso fazer agendamento prévio pelo telefone (27) 3636-2522. Veja as regras para o uso das cadeiras de rodas do Parque.

A entrada no Parque é gratuita.

Dicas Para Visitar a Lagoa de Caraís

Como chegar: A entrada do Parque Estadual Paulo Cesar Vinha fica na Rodovia do Sol (ES-060), a cerca de 25 km do centro de Guarapari. As trilhas de acesso à lagoa contam com boa sinalização, com uma caminhada tranquila de aproximadamente 1,5 km.

Quando ir: O parque está aberto o ano todo, mas a melhor época para visitar a Lagoa da Coca-Cola é durante o verão, quando o clima está mais favorável para banhos e trilhas.

O que levar: Leve protetor solar, água, lanches, roupa de banho e uma canga para se sentar nas margens da lagoa. Além disso, é importante levar lanches rápidos e práticos.

Preserve o local: Lembre-se de que a Lagoa de Caraís está dentro de uma área de preservação. Leve seu lixo com você e respeite as normas do parque para garantir que futuras gerações possam desfrutar desse paraíso.

Por fim, a Lagoa de Caraís, ou Lagoa da Coca-Cola, é uma das joias naturais do Espírito Santo, oferecendo um refúgio tranquilo e de beleza singular. Dessa maneira, se você está planejando sua próxima viagem e deseja descobrir um destino diferente e encantador, a Lagoa da Coca-Cola é uma parada obrigatória. Sendo assim, desfrute desse oásis natural e mergulhe em uma experiência única que mistura natureza, aventura e preservação ambiental.