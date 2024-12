Descubra 2 aplicativos para viajar mais barato de carro e ônibus

Com as festas de final de ano e o período de férias de muita gente, a procura por viagens vai crescendo nesta época. Assim, algumas pessoas querem facilidade e preços melhores na hora de viajar. Para quem vai optar por ir de ônibus, o aplicativo ou site Buser é uma excelente opção. Por lá você consegue encontrar inúmeros destinos e com preços atrativos.

Ao entrar na plataforma, é só inserir o destino de partida e o local para onde deseja ir. Assim, irão aparecer as opções de passagens. Para se ter uma ideia do valor, uma viagem saindo de Vitória – ES para o Rio de Janeiro – RJ no dia 29/12 está saindo por pouco mais de R$90,00 no site da Buser. Enquanto isso, o mesmo destino está custando quase R$300,00 através de uma empresa rodoviária conhecida.

Além deste, existe outro aplicativo para fazer viagens longas, como trajetos interestaduais, de carona. Isso mesmo! Você pode viajar para outra cidade e até outro estado por um preço muito mais em conta.

O BlaBlaCar é uma plataforma simples de usar, onde você escolhe o trajeto que deseja fazer e assim vai aparecer as opções de viagens e motoristas. Você pode escolher entre usar o site ou o aplicativo.

No geral, os motoristas que oferecem caronas estão indo para algum lugar e disponibilizam vagas nestes carros. Sendo assim, outros passageiros podem estar indo na viagem junto com ele. Todavia, é possível ver a nota e as avaliações, tanto dos motoristas quanto das outras pessoas que estão na carona. Além disso, tem foto, número de telefone e opção de conversar com o condutor por mensagens antes de confirmar a carona.

Esta opção de aplicativo pode facilitar algumas viagens e também torná-las mais baratas. Um exemplo é o trajeto Cachoeiro X Guarapari; indo de ônibus, o valor da passagem pode chegar a R$80,00. Já de BlaBlaCar, têm motoristas que cobram o valor de R$40,00.

Segurança na hora de viajar por aplicativos

O ideal é sempre checar todas as informações disponíveis para fazer uma viagem da forma mais segura possível. No caso da Buser, pesquisar qual a empresa estará realizando a viagem. Já no BlaBlaCar, checar as avaliações e comentários, assim como também é recomendado para o uso de outros aplicativos.