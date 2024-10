Muito barato! Pacote para Búzios por R$600,00 incluindo transporte e hospedagem

Búzios – RJ é uma cidade famosa no Brasil e no mundo e atrai uma grande quantidade de visitantes durante todo o ano. As belezas do lugar já viraram cenário de diversas novelas nacionais. Assim, se você tem vontade de viajar para este paraíso, se liga nesta opção de pacote que está com um preço irresistível. O transporte sai do Espírito Santo.

Isto porque a agência capixaba Mochila dos Sonhos realiza passeios frequentes para muitos lugares do Brasil. Desta vez, uma das opções é este pacote para Búzios. Aliás, a oferta também inclui o transfer para um dia de passeio em Arraial do Cabo – RJ. Sendo assim, é a chance de conhecer mais um lugar que está entre os mais lindos do Brasil.

A viagem com o grupo Mochila dos Sonhos está marcada para março do próximo ano. Contudo, se você deseja participar deste passeio inesquecível para Búzios e Arraial do Cabo, é bom reservar sua vaga e já começar a se programar. Não dá pra perder essa oportunidade, né?!

No pacote da agência Mochila dos Sonhos está incluído transporte de ida e volta, hospedagem com café da manhã, transfer para Arraial do Cabo e depois de volta para Búzios. Tudo isto sai pelo valor de apenas R$600,00 por pessoa. Os embarques podem ser feitos nos municípios de Viana, Cariacica, Vila Velha, Vitória e Serra. Então, se você não quer ficar de fora, clica nesse link para garantir sua vaga.

