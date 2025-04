Rota dos sonhos: como é a incrível viagem de trem entre Vitória e BH

Uma das maneiras mais encantadoras, seguras e econômicas de viajar entre Vitória e Belo Horizonte é no Trem de Passageiros da Vale. Este é o único trem de passageiros do Brasil que realiza a rota diária entre duas capitais: Vitória, no Espírito Santo, e Belo Horizonte, em Minas Gerais.

Sendo assim, é uma boa pedida a quem prefere fugir do trânsito e das curvas perigosas da BR-262, e ainda passear curtindo a vista esplendorosa no caminho.

A Estrada de Ferro Vitória Minas (EFVM) funciona desde 1907 e transporta anualmente mais de 1 milhão de passageiros. A rota contempla um trajeto que leva 13 horas para ser cumprido. O percurso tem um total de 664 km sobre trilhos, paisagens deslumbrantes, passando por montanhas, áreas verdes e cidades, oferecendo uma experiência visual inesquecível. Este meio de transporte é bastante procurado, inclusive por quem vai fazer turismo nas pequenas cidades em que o trem para.

Foto: Divulgação Vale

Horários e Itinerário

O Trem da Vale opera diariamente com partidas pontuais:

De Vitória para Belo Horizonte : A partida é às 7h da Estação Pedro Nolasco, em Cariacica (a cerca de 4 km do centro de Vitória), com chegada prevista às 20h em Belo Horizonte.

: A partida é às 7h da Estação Pedro Nolasco, em Cariacica (a cerca de 4 km do centro de Vitória), com chegada prevista às 20h em Belo Horizonte. De Belo Horizonte para Vitória: O trem sai diariamente às 7h da Estação Central de Belo Horizonte e chega às 20h30 na Estação Pedro Nolasco.

Foto: Divulgação Vale

Compra de Passagens

As passagens devem ser adquiridas com antecedência pelo site oficial da Vale, disponível de 30 a 45 dias antes da viagem. Não é possível comprar passagens para o mesmo dia de embarque. O preço das passagens para 2024 varia conforme o vagão:

Vagão Econômico : R$81,00*

: R$81,00* Vagão Executivo: R$116,00*

Crianças até 5 anos não pagam passagem, mas devem viajar no colo dos pais ou responsáveis. Cada adulto pagante tem direito a um bilhete de criança, e o mesmo deve ser retirado na bilheteira. (*valores de março de 2025)

Como é o trem de passeio entre Vitória e BH

O trem em que os passageiros viajam foi importado da Europa, substituindo o antigo desde 2014. Hoje são 56 vagões ao todo, sendo 10 na classe executiva e 30 na classe econômica. Além disso, existem os vagões onde funcionam os serviços de restaurante, lanchonete e gerador. Também há um vagão exclusivo destinado aos cadeirantes e pessoas com dificuldade de locomoção.

Contudo, há algumas diferenças entre as classes. Na econômica, por exemplo, os viajantes podem curtir as poltronas ergonômicas com acionamento mecânico, tomadas individuais nas paredes (muito úteis para carregar o celular, por exemplo) e monitores de vídeo. Na executiva a experiência melhora bastante, com poltronas mais largas e reclináveis com acionamento pneumático, som e iluminação individuais, sistema de som com opções de canais, apoio para pés e também tomadas individuais. Dá também para aproveitar o serviço de bordo com opções de café da manhã, almoço e jantar.

As 13 horas de viagem não parecem demorar tanto assim considerando a agradável vista que pode ser apreciada da janela. São paisagens lindas do nosso sudeste passando por rios, montanhas e matas nativas que enchem os olhos. No entanto, tem que estar com mente e corpo preparados para uma longa jornada.

Regras e serviços da viagem de trem Vitória BH

Bagagens : Cada passageiro pode levar até 35 kg de bagagem, com 1 mala e 1 bolsa ou mochila. Contudo, não devem deixar itens nos corredores.

: Cada passageiro pode levar até 35 kg de bagagem, com 1 mala e 1 bolsa ou mochila. Contudo, não devem deixar itens nos corredores. Animais : Animais não podem viajar no trem, exceto cães-guia.

: Animais não podem viajar no trem, exceto cães-guia. Alimentos e Bebidas: Os passageiros não podem levar produtos perecíveis, mas você pode levar alimentos não perecíveis. Além disso, também não podem ingerir bebidas alcoólicas e fumar a bordo.

A bordo, há atendentes vendendo água, café, refrigerantes, snacks e até pão de queijo. Há também o Vagão Lanchonete e Restaurante, oferecendo uma variedade de refeições e bebidas a preços acessíveis.

Dessa forma, viajar no Trem da Vale é uma experiência que combina conforto e beleza, tornando sua viagem entre Vitória e Belo Horizonte memorável. Por fim, para mais informações sobre o passeio de trem entre Vitória e BH, visite o site oficial da Vale.