Atlético de Madrid x Barcelona: quem avança na Champions?

Foto: Reprodução | @fcbarcelona

Atlético de Madrid e Barcelona entram em campo nesta terça-feira (14), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, pelo jogo de volta das quartas de final da UEFA Champions League. A partida ganha peso decisivo, já que define um dos semifinalistas da competição europeia.

No confronto de ida, o time comandado pelo técnico Diego Simeone construiu vantagem ao vencer por 2 a 0, no Camp Nou. Dessa forma, o Atlético pode até perder por um gol de diferença que, ainda assim, garante a classificação. Por outro lado, o Barcelona precisa vencer por três gols ou mais para avançar diretamente. Caso devolva a diferença de dois gols, a decisão seguirá para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.

Além disso, as equipes chegam com resultados distintos em seus compromissos recentes. O Atlético de Madrid sofreu derrota para o Sevilla pela LaLiga, o que acende um sinal de alerta. Enquanto isso, o Barcelona venceu o Espanyol por 4 a 1 e, com isso, recuperou confiança para o duelo decisivo.

Paralelamente, outros confrontos também movimentam as quartas de final da Champions League. Liverpool enfrenta o Paris Saint-Germain, enquanto Bayern de Munique encara o Real Madrid. Já Arsenal mede forças com o Sporting. Inclusive, quem avançar do duelo entre espanhóis terá pela frente o vencedor de Arsenal e Sporting na semifinal.

Onde assistir Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo

A partida contará com transmissão da TNT (TV por assinatura) e HBO Max (streaming), a partir das 16h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Pubill (Hancko) e Ruggeri; Llorente, Koke, Giuliano Simeone e Lookman; Griezmann e Julián Alvarez.

Barcelona: Joan García; Koundé, Araújo, Martín (Casadó) e João Cancelo; Eric García, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Rashford e Lewandowski.

Ficha técnica

Competição: UEFA Champions League – quartas de final (jogo de volta)

  • Data: terça-feira, 14 de abril de 2026
  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Metropolitano, em Madri

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

