Atlético de Madrid x Barcelona: quem avança na Champions?
Atlético de Madrid e Barcelona entram em campo nesta terça-feira (14), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Metropolitano, em Madri, pelo jogo de volta das quartas de final da UEFA Champions League. A partida ganha peso decisivo, já que define um dos semifinalistas da competição europeia.
No confronto de ida, o time comandado pelo técnico Diego Simeone construiu vantagem ao vencer por 2 a 0, no Camp Nou. Dessa forma, o Atlético pode até perder por um gol de diferença que, ainda assim, garante a classificação. Por outro lado, o Barcelona precisa vencer por três gols ou mais para avançar diretamente. Caso devolva a diferença de dois gols, a decisão seguirá para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.
Além disso, as equipes chegam com resultados distintos em seus compromissos recentes. O Atlético de Madrid sofreu derrota para o Sevilla pela LaLiga, o que acende um sinal de alerta. Enquanto isso, o Barcelona venceu o Espanyol por 4 a 1 e, com isso, recuperou confiança para o duelo decisivo.
Paralelamente, outros confrontos também movimentam as quartas de final da Champions League. Liverpool enfrenta o Paris Saint-Germain, enquanto Bayern de Munique encara o Real Madrid. Já Arsenal mede forças com o Sporting. Inclusive, quem avançar do duelo entre espanhóis terá pela frente o vencedor de Arsenal e Sporting na semifinal.
Onde assistir Atlético de Madrid x Barcelona ao vivo
A partida contará com transmissão da TNT (TV por assinatura) e HBO Max (streaming), a partir das 16h (horário de Brasília).
Prováveis escalações
Atlético de Madrid: Musso; Molina, Le Normand, Pubill (Hancko) e Ruggeri; Llorente, Koke, Giuliano Simeone e Lookman; Griezmann e Julián Alvarez.
Barcelona: Joan García; Koundé, Araújo, Martín (Casadó) e João Cancelo; Eric García, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Rashford e Lewandowski.
Ficha técnica
Competição: UEFA Champions League – quartas de final (jogo de volta)
- Data: terça-feira, 14 de abril de 2026
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Local: Estádio Metropolitano, em Madri
