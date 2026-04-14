Espírito Santo se destaca em prova nacional de kart

A delegação do Espírito Santo garantiu destaque nas 500 Milhas V-Kart, disputadas no dia 11 de abril, no Kartódromo RBC Racing, em Vespasiano (MG). O grupo enfrentou uma das provas mais exigentes do kart rental nacional e terminou na 7ª colocação geral após 12 horas de corrida.

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Além disso, a competição reuniu 92 karts e mais de 330 pilotos de mais de 10 estados. Nesse cenário altamente competitivo, o Espírito Santo levou sete karts e 28 integrantes, entre pilotos e equipe de apoio. Com isso, o estado figurou entre as maiores delegações do evento.

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Piloto, Fabrício Medeiros destacou que a equipe adotou uma estratégia coletiva ao longo da prova. Segundo ele, todos os karts trabalharam em conjunto para fortalecer o desempenho do kart principal, que foi definido durante a corrida. Ao final, o kart de número 188 assumiu o protagonismo e conduziu a equipe ao resultado expressivo.

Diferentemente de estratégias pré-definidas, a equipe capixaba ajustou seu plano durante a disputa. Os karts, numerados de 184 a 190, atuaram de forma integrada até a escolha do principal. A condução do kart 188 ficou sob responsabilidade de Guido, Ângelo, Fabrício, Christopher, Leonardo e André.

A competição

Além disso, o regulamento exigiu alto nível de organização. Cada equipe precisou cumprir 12 paradas obrigatórias, incluindo trocas de kart por sorteio e substituição de pilotos. Foram 11 paradas de sete minutos e uma parada de dez minutos, o que reforçou a necessidade de estratégia e precisão.

Dessa forma, o desempenho não dependia apenas de velocidade. Pelo contrário, a regularidade, o controle de erros e a eficiência nas paradas fizeram a diferença ao longo das 12 horas. Nesse contexto, o trabalho coletivo da delegação capixaba foi decisivo para o resultado final.

O evento também evidenciou a representatividade do Espírito Santo no cenário nacional. O estado contou com 28 pilotos, ficando entre as maiores participações. São Paulo liderou com 77 pilotos, seguido por Minas Gerais, com 67, e Distrito Federal, com 40.

A participação capixaba reforçou o crescimento do kart rental no estado. Mais do que a colocação, a equipe demonstrou organização, competitividade e evolução técnica. Assim, o Espírito Santo consolida sua presença em competições de grande porte e amplia seu espaço no cenário nacional.