Café Campeão: empresa cachoeirense firma parceria com o Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo anunciou, nesta sexta-feira (9), a chegada do Café Campeão como novo parceiro oficial do clube.

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De acordo com a equipe rubro-negra, a parceria com a empresa capixaba, fundada em Cachoeiro de Itapemirim, é uma iniciativa que amplia a presença da marca no dia a dia do torcedor e reforça a conexão com o mercado de consumo.

“O projeto nasce com o objetivo de estar presente nos lares brasileiros, reunindo qualidade e acessibilidade para diferentes perfis de público”, explica o clube por meio de nota.

A parceria com a Campeão Indústria de Café dá origem a uma linha de produtos pensada para o cotidiano, traduzindo valores presentes na essência rubro-negra, como identidade, proximidade e consistência.

A iniciativa conta com a participação da José do Brasil Participações, responsável pela estruturação do projeto e pela conexão entre indústria, marca e oportunidades de expansão, em alinhamento com as diretrizes do clube.

Com esse movimento, o Flamengo avança em sua estratégia de atuação no mercado de consumo, ampliando a presença da marca e mantendo o compromisso com qualidade e geração de valor para a torcida e parceiros.

O Café Campeão chega para fazer parte da rotina do torcedor além do que acontece dentro das quatro linhas.