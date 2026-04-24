Caminho do Imigrante abre inscrições para 20ª edição

As inscrições para o 20º Caminho do Imigrante já estão abertas. O evento, que liga Santa Leopoldina a Santa Teresa, será realizado no dia 1º de maio. Os interessados devem se cadastrar exclusivamente pelo site oficial, disponível em www.caminhodoimigrante.es.gov.br.

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Além disso, a caminhada mantém uma proposta histórica e cultural. O projeto surgiu por meio do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo. Desde então, a iniciativa busca ampliar o conhecimento sobre a imigração no território capixaba. Assim, o percurso se consolida como uma experiência que une memória, natureza e participação popular.

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A programação

Quanto à programação, os ciclistas iniciam o trajeto às 6h45, com saída da Praça da Independência, em Santa Leopoldina. Já os andarilhos partem às 7h, do Pátio de Festas. Para facilitar o acesso, haverá transporte de ônibus saindo de Santa Teresa a partir das 4h40, na Praça Duque de Caxias, ao lado da Secretaria de Cultura e Turismo.

Por outro lado, o retorno também contará com apoio logístico. Os ônibus sairão de Santa Teresa com destino a Santa Leopoldina a partir das 14 horas, com embarque no Parque de Exposições, ponto final da caminhada. Durante todo o trajeto, a organização disponibilizará transporte de apoio aos participantes.

Por fim, a organização orienta que os participantes acompanhem todas as informações diretamente no site do evento. Dessa forma, é possível conferir detalhes atualizados e garantir uma participação segura e organizada.