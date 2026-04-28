Champions League: onde assistir PSG e Bayern AO VIVO
Paris Saint-Germain e Bayern de Munique entram em campo nesta terça-feira (28), às 16h (horário de Brasília), no Parc des Princes, em Paris, pela partida de ida da semifinal da UEFA Champions League. Mas, afinal, onde assistir PSG x Bayern ao vivo?
A partida contará com transmissão do SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e HBO Max (streaming), além da cobertura em tempo real do CNN Esportes.
PSG chega embalado para decisão
O Paris Saint-Germain disputa a semifinal em alta. A equipe avançou após eliminar o Liverpool com autoridade. Além disso, mantém liderança confortável na Ligue 1. Com isso, o clube francês se aproxima de mais um título nacional, o que reforça a confiança para o confronto europeu.
Bayern aposta em força e tradição
Por outro lado, o Bayern de Munique também vive bom momento. O time conquistou recentemente o título da Bundesliga. Na fase anterior da Champions, superou o Real Madrid em um duelo movimentado e cheio de reviravoltas. Assim, os alemães chegam confiantes para encarar o atual campeão.
Expectativa de grande confronto
Nesse sentido, o duelo promete equilíbrio. De um lado, o PSG aposta na consistência recente e no fator casa. Do outro, o Bayern utiliza sua tradição e eficiência em decisões. Portanto, a semifinal reúne dois favoritos ao título e deve entregar um jogo intenso.
Onde assistir PSG x Bayern ao vivo
Ficha técnica
Semifinal da UEFA Champions League (jogo de ida)
- Data: terça-feira, 28 de abril de 2026
- Horário: 16h (horário de Brasília)
- Local: Parc des Princes, em Paris, na França
- Transmissão: SBT (TV aberta), TNT (TV por assinatura) e HBO Max (streaming)
