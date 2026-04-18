Chelsea x Manchester United: onde assistir AO VIVO

Chelsea e Manchester United se enfrentam neste sábado (18), às 16h (horário de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres, pela 33ª rodada da Premier League 2025/26. A expectativa é de um clássico equilibrado. Contudo, onde assistir Chelsea x Manchester United ao vivo?

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A partida contará com transmissão da ESPN (TV a cabo) e das plataformas Disney+ e XSports (streaming), a partir das 16h (horário de Brasília).

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Momento do Chelsea na Premier League

O Chelsea chega pressionado para o confronto. A equipe ocupa a sexta posição, com 48 pontos. No entanto, acumula três derrotas seguidas na competição. Além disso, o time enfrenta problemas no elenco.

O departamento médico preocupa. James, Colwill, Chalobah, Gittens e Jorgensen estão fora por lesão. Já Mudryk cumpre suspensão. Por outro lado, Badiashile pode retornar ao banco.

Apesar do momento instável, o fator casa pode influenciar. Ainda assim, os números recentes mostram irregularidade.

Situação do Manchester United

O Manchester United vive cenário diferente na tabela. A equipe aparece na terceira colocação, com 55 pontos. Contudo, também enfrenta dificuldades, sobretudo na defesa.

Maguire e Lisandro Martínez cumprem suspensão. Além disso, De Ligt segue lesionado. Com isso, o técnico deve apostar em jovens da base para compor o sistema defensivo.

No meio-campo, Bruno Fernandes mantém protagonismo. O jogador soma oito gols e 16 assistências, sendo peça-chave na criação.

Retrospecto do confronto

O histórico favorece o Manchester United. Em 198 jogos, o clube soma 81 vitórias. O Chelsea venceu 56 vezes, enquanto 61 partidas terminaram empatadas.

Em Londres, o equilíbrio aumenta. O Chelsea venceu 32 jogos como mandante, contra 36 triunfos do United e 25 empates.

Expectativa para o clássico

O Chelsea entra como favorito por atuar em casa. Entretanto, o momento recente gera dúvidas. O time perdeu quatro dos últimos cinco jogos.

Por outro lado, o United também oscila. A equipe soma duas derrotas nas últimas cinco rodadas. Assim, o duelo promete equilíbrio e intensidade.

Prováveis escalações

Chelsea (técnico Liam Rosenior): Robert Sánchez; Malo Gusto, Wesley Fofana, Jorrel Hato e Marc Cucurella; Moises Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer e Alejandro Garnacho; João Pedro.

Manchester United (técnico Michael Carrick): Altay Bayindir; Diogo Dalot, Leny Yoro, Ayden Heaven e Luke Shaw; Casemiro e Manuel Ugarte; Amad Diallo, Bruno Fernandes e Bryan Mbeumo; Benjamin Sesko.

Onde assistir Chelsea x Manchester United ao vivo

ESPN, Disney+ e XSports.

Ficha técnica

33ª rodada da Premier League 2025/26