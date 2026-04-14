LUSB estreia com quatro vitórias no Estadual de Basquete

A Liga Urbana Social de Basquete (LUSB) começou o Campeonato Estadual de Basquete 2026 com desempenho dominante. A equipe de Cachoeiro de Itapemirim venceu todos os jogos disputados neste domingo, em Vitória. Ao todo, os atletas entraram em quadra em quatro categorias e garantiram resultados expressivos.

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Logo na estreia, a LUSB mostrou força coletiva e organização tática. No Sub-13, o time superou o Álvares Cabral por 63 a 42. Em seguida, no Sub-14, a equipe ampliou o bom momento ao vencer o Nice de Paula, de Vila Velha, por 68 a 14. Além disso, no Sub-15, os cachoeirenses mantiveram o ritmo e derrotaram a AMPRL, da Serra, por 63 a 38.

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Por fim, no Sub-17, a LUSB confirmou a excelente rodada e venceu novamente a AMPRL, desta vez por 68 a 32. Dessa forma, o clube encerrou a participação na primeira etapa com 100% de aproveitamento. Com isso, a equipe reforça o protagonismo no cenário estadual e chega embalada para a sequência da competição.

Próximo compromisso

Agora, a LUSB se prepara para o próximo compromisso no Campeonato Estadual. Os jogos estão marcados para o dia 9 de maio e acontecerão em Cachoeiro de Itapemirim. A expectativa, portanto, é de manter o alto nível apresentado na estreia.

Além do desempenho dentro de quadra, a associação conta com apoio importante fora dela. Atualmente, a LUSB recebe patrocínio do Banestes, do Centro Educacional São Camilo, da Cofril e da SEMESP/Prefeitura de Cachoeiro. Além disso, a entidade também capta recursos por meio de doações e incentivos fiscais via FIA (Fundo da Infância e do Adolescente), gerido pelo CONSEMCA.