Espírito Santo leva atletas ao Pan-Americano de Taekwondo
A delegação capixaba conta com cinco atletas contemplados pelo programa Bolsa Atleta.
O Espírito Santo participa, a partir desta quarta-feira (7), do Pan-Americano de Taekwondo e do Open Pan-Americano, realizados no Rio de Janeiro. As competições reúnem atletas de diversos países das Américas e distribuem pontos de nível G-4 no ranking da World Taekwondo. Além disso, os resultados influenciam diretamente o ciclo classificatório da elite da modalidade.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A delegação capixaba conta com cinco atletas contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Assim, recebem o benefício Breno Monteiro Rocha, Ebson Pereira dos Santos, Lucas Sammyr Queiros Viana, Fillipe Almeida e Gabriele Stein Meireles. O auxílio financeiro contribui para a manutenção da carreira esportiva e da preparação dos competidores ao longo da temporada.
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Os atletas chegaram ao local da competição entre terça-feira (6) e quarta-feira (7). Desse modo, nesse período, a organização também realizou o credenciamento oficial, a pesagem e as avaliações funcionais internacionais dos participantes do Parataekwondo. As disputas seguem até domingo (10).
As modalidades
Os representantes capixabas competem nas modalidades Kyorugui, combate olímpico do taekwondo, e Poomsae, voltada às apresentações técnicas da arte marcial. Assim, entre os destaques da competição aparecem os olímpicos Pedro Arthur Alves e Mikaela Oliveira, que participaram dos Jogos de Paris 2024.
Bolsa Atleta
A Secretaria de Esportes e Lazer mantém o programa Bolsa Atleta como uma das principais políticas de incentivo ao esporte de alto rendimento no Espírito Santo. Atualmente, o edital registra investimento de R$ 4 milhões e alcançou recorde de contemplados, com 243 atletas e paratletas selecionados.
O programa paga 12 parcelas mensais aos beneficiários. Os valores variam conforme a categoria. Atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos da categoria pódio recebem R$ 4 mil. Já os participantes da categoria internacional principal recebem R$ 2 mil, enquanto atletas estudantis contam com auxílio de R$ 500 mensais.
Delegação capixaba
- Kyorugui
- Breno Monteiro Rocha
- Isaac Akira Proux Bopp Correa
- Ebson Pereira dos Santos
- Lucas Sammyr Queiros Viana
- Mikaela Oliveira dos Santos
- João Paulo Alves de Jesus
- Pedro Arthur Alves Jesus
- Fillipe Almeida
- Gabriele Stein Meireles
Poomsae
- Pedro Paulo Francelino
- Andreza Lube
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