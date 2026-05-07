Espírito Santo leva atletas ao Pan-Americano de Taekwondo

O Espírito Santo participa, a partir desta quarta-feira (7), do Pan-Americano de Taekwondo e do Open Pan-Americano, realizados no Rio de Janeiro. As competições reúnem atletas de diversos países das Américas e distribuem pontos de nível G-4 no ranking da World Taekwondo. Além disso, os resultados influenciam diretamente o ciclo classificatório da elite da modalidade.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A delegação capixaba conta com cinco atletas contemplados pelo programa Bolsa Atleta, da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport). Assim, recebem o benefício Breno Monteiro Rocha, Ebson Pereira dos Santos, Lucas Sammyr Queiros Viana, Fillipe Almeida e Gabriele Stein Meireles. O auxílio financeiro contribui para a manutenção da carreira esportiva e da preparação dos competidores ao longo da temporada.

Leia também: Guaçuí sedia abertura dos Jogos Escolares e mobiliza estudantes do Caparaó

Os atletas chegaram ao local da competição entre terça-feira (6) e quarta-feira (7). Desse modo, nesse período, a organização também realizou o credenciamento oficial, a pesagem e as avaliações funcionais internacionais dos participantes do Parataekwondo. As disputas seguem até domingo (10).

As modalidades

Os representantes capixabas competem nas modalidades Kyorugui, combate olímpico do taekwondo, e Poomsae, voltada às apresentações técnicas da arte marcial. Assim, entre os destaques da competição aparecem os olímpicos Pedro Arthur Alves e Mikaela Oliveira, que participaram dos Jogos de Paris 2024.

Bolsa Atleta

A Secretaria de Esportes e Lazer mantém o programa Bolsa Atleta como uma das principais políticas de incentivo ao esporte de alto rendimento no Espírito Santo. Atualmente, o edital registra investimento de R$ 4 milhões e alcançou recorde de contemplados, com 243 atletas e paratletas selecionados.

O programa paga 12 parcelas mensais aos beneficiários. Os valores variam conforme a categoria. Atletas olímpicos, paralímpicos e surdolímpicos da categoria pódio recebem R$ 4 mil. Já os participantes da categoria internacional principal recebem R$ 2 mil, enquanto atletas estudantis contam com auxílio de R$ 500 mensais.

Delegação capixaba

Kyorugui

Breno Monteiro Rocha

Isaac Akira Proux Bopp Correa

Ebson Pereira dos Santos

Lucas Sammyr Queiros Viana

Mikaela Oliveira dos Santos

João Paulo Alves de Jesus

Pedro Arthur Alves Jesus

Fillipe Almeida

Gabriele Stein Meireles

Poomsae