Neymar em campo? Veja onde assistir Santos x Fluminense hoje
O Santos chega para o jogo ainda em busca de maior regularidade.
Neste domingo (19), Santos e Fluminense se enfrentam em mais um duelo importante pelo Campeonato Brasileiro. Desse modo, a partida movimenta a rodada e desperta atenção dos torcedores. No entanto: onde assistir Santos x Fluminense ao vivo?Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A partida terá transmissão ao vivo pelos canais: GE TV, Globo e Premiere.
Leia também: LUSB estreia com quatro vitórias no Estadual de Basquete
Como chega o Santos
O Santos chega para o jogo ainda em busca de maior regularidade. Apesar disso, a equipe apresenta evolução nas últimas semanas. Recentemente, empatou com o Recoleta pela Sul-Americana, resultado que gerou insatisfação da torcida.
Por outro lado, no Brasileirão, o time conquistou duas vitórias nos últimos três jogos. Além disso, tenta manter o ritmo de crescimento dentro da competição. Contudo, o técnico Cuca não estará à beira do campo, após ser expulso na última partida.
E o Fluzão?
Já o Fluminense ocupa posição de destaque na tabela, mas vive momento de pressão. Embora esteja entre os primeiros colocados, o desempenho recente não agrada a torcida.
Desde o confronto contra o Flamengo, o clima ficou mais tenso nos bastidores. Além disso, a derrota em casa pela Libertadores aumentou as críticas. Ainda assim, a equipe busca recuperação imediata diante do Santos. Para este duelo, Luis Zubeldía não poderá contar com Canobbio e Martinelli, ambos suspensos.
Ficha técnica: Santos x Fluminense
Santos: Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Rafael Gonzaga; Gustavo Henrique, Willian Arão; Bontempo, Neymar, Rony; Gabigol. Técnico: Cuquinha (auxiliar)
Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Arana; Hércules, Ganso; Savarino, Serna, Castillo; John Kennedy. Técnico: Zubeldia
Onde assistir Santos x Fluminense?
- Local: Vila Belmiro, em Santos
- Data e Horário: Domingo (19), às 16h (horário de Brasília)
- Transmissão: GE TV, Globo e Premiere
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726