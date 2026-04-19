Neymar em campo? Veja onde assistir Santos x Fluminense hoje

Neste domingo (19), Santos e Fluminense se enfrentam em mais um duelo importante pelo Campeonato Brasileiro. Desse modo, a partida movimenta a rodada e desperta atenção dos torcedores. No entanto: onde assistir Santos x Fluminense ao vivo?

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A partida terá transmissão ao vivo pelos canais: GE TV, Globo e Premiere.

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Como chega o Santos

O Santos chega para o jogo ainda em busca de maior regularidade. Apesar disso, a equipe apresenta evolução nas últimas semanas. Recentemente, empatou com o Recoleta pela Sul-Americana, resultado que gerou insatisfação da torcida.

Por outro lado, no Brasileirão, o time conquistou duas vitórias nos últimos três jogos. Além disso, tenta manter o ritmo de crescimento dentro da competição. Contudo, o técnico Cuca não estará à beira do campo, após ser expulso na última partida.

E o Fluzão?

Já o Fluminense ocupa posição de destaque na tabela, mas vive momento de pressão. Embora esteja entre os primeiros colocados, o desempenho recente não agrada a torcida.

Desde o confronto contra o Flamengo, o clima ficou mais tenso nos bastidores. Além disso, a derrota em casa pela Libertadores aumentou as críticas. Ainda assim, a equipe busca recuperação imediata diante do Santos. Para este duelo, Luis Zubeldía não poderá contar com Canobbio e Martinelli, ambos suspensos.

Ficha técnica: Santos x Fluminense

Santos: Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, Luan Peres, Rafael Gonzaga; Gustavo Henrique, Willian Arão; Bontempo, Neymar, Rony; Gabigol. Técnico: Cuquinha (auxiliar)

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes, Arana; Hércules, Ganso; Savarino, Serna, Castillo; John Kennedy. Técnico: Zubeldia

Onde assistir Santos x Fluminense?