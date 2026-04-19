Premier League: City e Arsenal fazem duelo decisivo pelo topo

Manchester City x Arsenal se enfrentam neste domingo (19), em um duelo direto pela liderança da Premier League. A partida será disputada no Etihad Stadium e promete fortes emoções. No entanto, onde assistir Manchester City x Arsenal ao vivo?

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A partida contará com transmissão da ESPN e do Disney+ (streaming), a partir das 12h30 (horário de Brasília).

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De olho na ponta

O confronto reúne dois dos principais candidatos ao título. Atualmente, o Manchester City aparece na perseguição direta ao líder. A equipe comandada por Pep Guardiola está seis pontos atrás, mas ainda tem um jogo a menos. Portanto, o cenário mantém a disputa totalmente aberta.

Por outro lado, o Arsenal sustenta a liderança desde a sétima rodada. Sob o comando de Mikel Arteta, os londrinos mostram consistência ao longo da competição. Ainda assim, a equipe sofreu um tropeço recente, o que reacendeu a briga pelo topo da tabela.

Confronto esperado

Além disso, a disputa entre os dois clubes ganhou intensidade nas últimas rodadas. O City manteve uma perseguição constante, enquanto o Arsenal chegou a abrir vantagem. Contudo, a diferença diminuiu após a combinação de resultados mais recentes, deixando o campeonato ainda mais equilibrado.

Diante desse cenário, o duelo deste domingo pode ser decisivo. Caso vença, o Manchester City reduz a distância para três pontos e segue dependendo apenas de si para buscar o título. Entretanto, o Arsenal tenta se recuperar imediatamente para manter a liderança isolada.

Outro ponto importante envolve o critério de desempate. O saldo de gols pode fazer diferença ao fim da temporada. Por isso, além da vitória, o City também mira um resultado com margem maior. Enquanto isso, o Arsenal busca administrar a vantagem e evitar nova queda de rendimento.

Onde assistir Manchester City x Arsenal ao vivo:

ESPN e Disney+

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