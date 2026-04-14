Sul-Americana: Vasco, Santos e São Paulo jogam hoje: veja onde assistir

A rodada desta terça-feira movimenta a Copa Sul-Americana com três clubes brasileiros em campo. Vasco, Santos e São Paulo entram em ação pela fase de grupos, em confrontos decisivos para a sequência da competição. Além disso, os resultados podem influenciar diretamente a briga pela liderança em cada grupo.

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Vasco busca vitória em casa para assumir protagonismo

O Vasco da Gama enfrenta o Audax Italiano nesta terça-feira, às 21h, em São Januário, pela segunda rodada do Grupo G. A equipe carioca tenta conquistar a primeira vitória após empatar na estreia com o Barracas Central.

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Enquanto isso, o Olimpia lidera o grupo, o que aumenta a pressão por um bom resultado em casa. Vale destacar que, conforme o regulamento, apenas o líder avança direto às oitavas, enquanto o segundo colocado disputa um playoff com equipes vindas da Libertadores.

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Santos tenta reação após estreia negativa

O Santos recebe o Deportivo Recoleta às 21h30, na Vila Belmiro, em duelo válido pelo Grupo D. A equipe paulista precisa reagir após a derrota na estreia para o Deportivo Cuenca.

Por outro lado, o time chega embalado por uma vitória recente no Campeonato Brasileiro, o que pode elevar a confiança do elenco. Já o adversário paraguaio empatou com o San Lorenzo na primeira rodada, mas vem de revés no torneio nacional e ocupa posição intermediária na tabela.

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São Paulo disputa liderança do grupo em confronto direto

O São Paulo Futebol Clube encara o O’Higgins às 19h, no Morumbis, pelo Grupo C. O confronto coloca frente a frente duas equipes com três pontos e vale a liderança da chave.

Apesar da recente derrota no Campeonato Brasileiro, o São Paulo venceu na estreia da Sul-Americana e tenta manter o bom desempenho no torneio continental. Em contrapartida, o time chileno também perdeu no campeonato local, o que pode influenciar no desempenho fora de casa.

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Como funciona a fase de grupos

A Copa Sul-Americana mantém o formato com oito grupos de quatro equipes. Ao final das seis rodadas, apenas o líder de cada grupo avança diretamente às oitavas de final. Já os segundos colocados disputam uma fase eliminatória contra times que terminarem em terceiro lugar na Libertadores.