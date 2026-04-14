Veja onde assistir Liverpool x PSG pela Champions

Liverpool e Paris Saint-Germain se enfrentam nesta terça-feira (14), às 16h (horário de Brasília), no estádio Anfield, em Liverpool, pelo jogo de volta das quartas de final da UEFA Champions League. Desse modo, o confronto é decisivo e define mais um classificado para a semifinal da competição.

No duelo de ida, disputado no Parque dos Príncipes, o PSG venceu por 2 a 0 e, com isso, construiu vantagem importante. Dessa forma, a equipe francesa pode até perder por um gol de diferença que, ainda assim, garante vaga na próxima fase. Por outro lado, o Liverpool precisa vencer por três ou mais gols para avançar diretamente. Caso devolva a diferença de dois gols, a decisão seguirá para a prorrogação e, se necessário, pênaltis.

Além disso, o chaveamento já projeta o próximo desafio. Quem avançar em Anfield enfrentará o vencedor do confronto entre Bayern de Munique e Real Madrid. Paralelamente, as quartas de final ainda contam com Atlético de Madrid x Barcelona e Arsenal x Sporting, completando os duelos desta fase.

Onde assistir Liverpool x PSG ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela HBO Max (streaming), a partir das 16h (horário de Brasília).

Prováveis escalações

Liverpool (técnico Arne Slot): Mamardashvili; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Ngumoha; Ekitiké.

Paris Saint-Germain (técnico Luis Enrique): Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia.

Ficha técnica

Competição: UEFA Champions League – quartas de final (jogo de volta)

  • Data: terça-feira, 14 de abril de 2026
  • Horário: 16h (horário de Brasília)
  • Local: Estádio Anfield, em Liverpool

Formada em Licenciatura Letras Português/Literatura. Experiência com assessoria pública e gestão administrativa. Atua na parte esportiva do Aqui Notícias e é cooperadora do podcast esportivo: Linha de Fundo, apresentado toda segunda, quarta e sexta.

