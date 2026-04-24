Veja onde assistir aos jogos deste sábado (25) no Brasileirão

Os jogos deste sábado (25) movimentam a 13ª rodada do Campeonato Brasileiro com confrontos importantes e cenários distintos. Ao longo do dia, três partidas chamam a atenção, sobretudo pela situação das equipes na tabela e pela busca por recuperação ou afirmação na competição.

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Remo x Cruzeiro

Remo e Cruzeiro entram em campo às 18h30 (horário de Brasília), com transmissão do Premiere (pay-per-view). O time paraense chega embalado por vitória na Copa do Brasil. No entanto, no Brasileirão, enfrenta dificuldades e soma apenas um triunfo até aqui.

Por outro lado, o Cruzeiro vive um momento mais estável, com sequência invicta. Mesmo assim, a equipe terá desfalques importantes e pode preservar jogadores, já que se prepara para um clássico na próxima rodada.

Botafogo x Internacional

Também às 18h30, Botafogo e Internacional se enfrentam no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. O duelo reúne equipes em momentos diferentes. O Botafogo, por exemplo, vem de vitória convincente e ocupa posição intermediária na tabela, com desempenho em evolução.

Já o Internacional apresenta instabilidade e aparece mais abaixo na classificação, após resultado negativo recente. Dessa forma, o confronto ganha peso na luta por recuperação.

São Paulo x Mirassol

Mais tarde, às 21h, São Paulo e Mirassol se enfrentam com transmissão ainda vinculada às plataformas oficiais do campeonato. A partida acontece em Campinas, devido a indisponibilidade do Morumbi.

O São Paulo ocupa a parte de cima da tabela, embora viva fase irregular nas últimas rodadas. Em contrapartida, o Mirassol luta contra o rebaixamento e tenta ganhar fôlego após vitória recente. Ainda assim, a equipe segue pressionada pelos resultados e pela posição na classificação.