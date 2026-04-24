Dez Milhas Garoto ganha selo internacional e abre inscrições

A Dez Milhas Garoto chega à 35ª edição consolidando sua força no cenário esportivo nacional. Além disso, a corrida conquista o selo da World Athletics, certificação que reconhece o padrão internacional da prova e reforça sua competitividade.

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Criada em 1989 para celebrar os 60 anos da Chocolates Garoto, a prova nasceu no Espírito Santo e, desde então, ampliou seu alcance. Hoje, reúne atletas profissionais e amadores de todo o país, além de atrair famílias e participantes nas provas complementares.

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O diretor da Fábrica Garoto, Fabiano Marins, destaca a relevância do marco. “A 35ª edição traduz a consistência do evento. O selo internacional comprova essa evolução contínua, sem perder a conexão com o território”, afirma.

Impacto na economia geral

Além do desempenho esportivo, a corrida impacta diretamente a economia local. Isso porque, segundo dados oficiais, 25% do público vem de fora do estado, o que impulsiona o turismo e fortalece o vínculo com a comunidade.

Ampliação das vagas

Para 2026, a organização amplia o número de vagas na prova principal. Também expande as provas complementares e reforça a premiação, com bônus extra para recordes. As inscrições serão abertas nos próximos dias, com expectativa de alta procura, já que, em edições anteriores, as vagas se esgotaram em 48 horas.

A gerente de Marketing da Garoto, Priscilla Caselatto, ressalta a evolução do evento. “A corrida cresce em experiência. Ampliamos vagas, fortalecemos a competitividade e mantemos a essência que conecta diferentes públicos”, destaca.

Além disso, outro diferencial segue no percurso. A prova liga Vitória a Vila Velha e termina na tradicional fábrica da Garoto, espaço simbólico que reúne histórias de superação e conquista.

Considerada a maior corrida do país na modalidade 10 milhas, a prova conta com organização da Yescom e homologação da CBAt e da Federação Capixaba de Atletismo.