Com o frio, os casos de bronquiolite aumentam: proteja os pequenos

A bronquiolite afeta principalmente menores de dois anos e provoca inflamação nos brônquios. A criança apresenta tosse, chiado, febre e dificuldade para respirar.

1. Higienize sempre as mãos: mantenha bronquiolite longe

Os adultos transmitem o vírus facilmente. Por isso, lave as mãos com frequência antes de tocar no bebê ou em objetos dele.

2. Evite locais fechados e aglomerações

Ambientes sem ventilação favorecem o contágio. Prefira espaços abertos e evite expor a criança a muitas pessoas.

3. Mantenha a vacinação em dia para evitar bronquiolite

A vacina contra gripe ajuda a proteger os pulmões. Embora não impeça o VSR, ela reduz complicações respiratórias graves.

4. Amamente sempre que possível

O leite materno fortalece a imunidade. Além disso, protege contra infecções virais e bacterianas.

5. Limpe brinquedos e superfícies com frequência

O vírus pode sobreviver em objetos por horas. Por isso, limpe tudo o que a criança usa no dia a dia.

6. Ofereça líquidos e mantenha o nariz limpo

A hidratação facilita a respiração. Use soro fisiológico para limpar as narinas e aliviar o desconforto provocado pela bronquiolite.

Adote esses cuidados desde os primeiros sinais de frio. Assim, você protege seu filho da bronquiolite e garante um inverno mais tranquilo.