EUA aprova exame de sangue para Alzheimer: saiba mais

Os Estados Unidos aprovaram um exame de sangue que pode diagnosticar o Alzheimer de forma mais simples e rápida. Esse teste ajuda a identificar a doença nos estágios iniciais, permitindo, assim, que os pacientes comecem o tratamento mais cedo e tenham melhores resultados.

Como funciona o novo exame

O exame, desenvolvido pela empresa Fujirebio Diagnostics, foi aprovado pela FDA, a agência de saúde dos EUA. Conforme pesquisadores, ele é recomendado para pessoas com 55 anos ou mais que apresentem sinais de Alzheimer. Em síntese, o teste mede duas proteínas, a pTau217 e a β-amiloide 1-42, que estão associadas à presença de placas no cérebro, um sinal típico da doença.

Vantagens do novo exame

Antes desse exame de sangue, a única forma de identificar as placas no cérebro era por meio de uma tomografia especial (PET), que é cara e envolve radiação. Ao passo que o exame de sangue é muito mais barato, rápido e não oferece riscos de radiação, tornando o diagnóstico mais acessível para todos.

Resultados de estudo

De acordo com os estudos, os resultados dos testes clínicos mostraram que, em 91,7% dos casos, os pacientes com resultado positivo no exame de sangue também tinham placas confirmadas no cérebro em exames de imagem. E 97,3% das pessoas com resultado negativo no teste de sangue também tiveram exames negativos.

Esse exame de sangue traz uma grande melhoria no diagnóstico do Alzheimer, ajudando os médicos a começarem o tratamento mais cedo. Isso pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes e tornar o tratamento mais eficaz.