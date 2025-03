Diálise peritoneal: entenda tratamento contra doença renal

A doença renal crônica afeta milhares de brasileiros, exigindo tratamentos como hemodiálise ou diálise peritoneal. Embora ambas as terapias estejam disponíveis no Sistema Único de Saúde (SUS), a diálise peritoneal, que oferece mais autonomia aos pacientes, permanece subutilizada.

Diferenças entre hemodiálise e diálise peritoneal

A hemodiálise requer que o paciente se desloque a uma clínica especializada cerca de três vezes por semana, onde uma máquina filtra o sangue para remover toxinas e excesso de líquidos. Por outro lado, a diálise peritoneal é realizada diariamente na casa do paciente, geralmente durante o período noturno, utilizando o peritônio (membrana que reveste a cavidade abdominal) como filtro natural.

Benefícios da diálise peritoneal

A diálise peritoneal proporciona maior independência e flexibilidade, permitindo que os pacientes mantenham suas atividades diárias com menos interrupções. Além disso, elimina a necessidade de deslocamentos frequentes às clínicas, reduzindo custos e melhorando a qualidade de vida.

Subutilização no SUS

Apesar dos benefícios, a diálise peritoneal é pouco utilizada no Brasil. De acordo com o Censo Brasileiro de Nefrologia de 2016, apenas 8% dos pacientes com insuficiência renal utilizavam essa modalidade, enquanto a Organização Pan-Americana de Saúde recomenda que 20% dos pacientes a adotem.

Fatores que contribuem para a subutilização

Diversos fatores contribuem para a baixa adoção da diálise peritoneal no SUS. Muitos centros nefrológicos e hospitais não possuem equipes capacitadas para realizar o procedimento. Além disso, a maioria dos pacientes descobre a necessidade de diálise em caráter de urgência, iniciando imediatamente a hemodiálise e desenvolvendo resistência à mudança de tratamento.

A diálise peritoneal representa uma alternativa eficaz e menos onerosa para pacientes com doença renal crônica. No entanto, sua subutilização no SUS indica a necessidade de investimentos em capacitação profissional e conscientização dos pacientes sobre as opções de tratamento disponíveis. Promover o uso adequado dessa terapia pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes e otimizar os recursos do sistema de saúde.

