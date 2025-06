Menopausa: veja o chá que apaga fogachos

Os fogachos representam ondas de calor repentinas, que causam desconforto, suor excessivo e irritação. Esse sintoma afeta milhões de mulheres durante a menopausa, impactando sono, humor e qualidade de vida. Para lidar com esse sintoma, geralmente, o uso de hormônios é indicado. Porém, algumas mulheres não podem e optam pelo fitoterapia.

O chá de amora-preta lidera como o mais recomendado. Rico em fitoestrógenos, ele imita o estrogênio natural do corpo, aliviando os sintomas da queda hormonal. Além disso, regula a temperatura corporal e reduz a frequência das ondas de calor, os fogachos.

Ferva 500 ml de água. Adicione duas colheres de folhas secas de amora. Desligue o fogo, tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e beba até três xícaras por dia.

Apesar dos benefícios, consulte um médico antes de incluir qualquer fitoterápico na rotina. O acompanhamento profissional garante segurança, principalmente se você já usa medicamentos. A fitoterapia, que utiliza plantas medicinais para a prevenção e tratamento de doenças, tem ganhado cada vez mais destaque por oferecer alternativas naturais e, muitas vezes, menos agressivas ao organismo. No entanto, mesmo sendo baseada em substâncias naturais, ela não é isenta de riscos. Por isso, é fundamental consultar um médico ou profissional especializado antes de iniciar qualquer tratamento fitoterápico.

