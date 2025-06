A vida não é um morango: tenha cuidado

Você provavelmente já ouviu que lavar morangos é importante, mas talvez não saiba o real motivo. Cientistas brasileiros, usando microscópios de alta precisão, revelaram o que ninguém queria ver: ácaros, parasitas, bactérias e até pequenos insetos habitam a superfície da fruta.

De acordo com as pesquisas, esses contaminantes, invisíveis a olho nu, chegam até a sua mesa de forma silenciosa e perigosa. E não se trata de exceção. Estudos mostraram que 78% dos morangos testados carregavam parasitas, como lombrigas e amebas — organismos que podem causar infecções graves. Além disso, em 6% das amostras, os pesquisadores encontraram a temida bactéria Escherichia coli, uma das principais causadoras de diarreia e desconfortos intestinais.

Ácaros como o Tetranychus urticae vivem nas folhas do morangueiro e migram facilmente para o fruto. Esses inquilinos depositam ovos nas plantações e, frequentemente, passam despercebidos. Junto deles, outras pragas, como besouros e insetos diversos, também podem estar presentes nos morangos vendidos em feiras e supermercados.

O problema, porém, não termina com os ácaros. Parasitas intestinais e bactérias se instalam nos morangos por falhas no plantio, transporte ou manuseio. Sem higienização adequada, o risco de infecção aumenta consideravelmente, principalmente em crianças e idosos.

Lavar bem os morangos é essencial. Mergulhe-os por 15 minutos em água com vinagre ou hipoclorito. Depois, enxágue com água corrente. Esse processo simples remove boa parte dos contaminantes e torna a fruta segura para o consumo. Não pare de comer morangos. Aprenda a limpá-los corretamente.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui