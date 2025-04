O que acontece no corpo durante e após a morte?

Embora muitas religiões vejam a morte como uma transição, a ciência busca explicar o que realmente ocorre com o corpo nesse momento. Para além da fé, os fatos biológicos revelam detalhes surpreendentes sobre o processo de morrer.

O corpo humano tem um limite funcional de cerca de 120 anos. Entretanto, a expectativa de vida varia conforme saúde e qualidade de vida. Quando a morte ocorre, ela pode se manifestar de duas formas médicas: a morte clínica e a morte cerebral.

Na morte clínica, o coração para, o pulso some e a respiração cessa. Nessa fase, reanimações podem funcionar, especialmente com ventilação e massagem cardíaca. Porém, se o cérebro, o cerebelo e o tronco cerebral param de funcionar, instala-se a morte cerebral — e não há mais retorno. Mesmo que o corpo reaja a estímulos, trata-se apenas de reflexos, não de consciência.

Após a morte, o cérebro é o primeiro órgão a falhar, morrendo em até cinco minutos sem oxigênio. O coração pode resistir por cerca de 30 minutos. Em seguida, o sangue se acumula nas partes inferiores do corpo, formando manchas roxas. Após duas horas, os músculos enrijecem, processo conhecido como rigidez cadavérica. A decomposição completa do corpo pode levar até 30 anos.

Experiências de quase-morte relatam visões, luzes e sensações intensas, mas a ciência ainda investiga essas percepções. A maioria dos relatos ocorre quando o cérebro sofre privação de oxigênio. Enquanto isso, tradições religiosas seguem afirmando a existência da alma e da vida após a morte. A ciência, no entanto, ainda não consegue comprovar nem refutar essa dimensão.

