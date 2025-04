Saiba como prevenir a intoxicação alimentar e cuidar de sua saúde

A intoxicação alimentar ocorre quando ingerimos alimentos ou bebidas contaminados por microrganismos prejudiciais, como bactérias, vírus, parasitas ou toxinas. A contaminação pode acontecer, principalmente, durante o preparo, armazenamento ou manuseio inadequado dos alimentos. Para evitar essa condição, é importante adotar algumas precauções simples.

A contaminação alimentar pode ser, assim, provocada por diversos fatores. Entre os mais comuns estão:

Esses alimentos podem abrigar bactérias, vírus ou toxinas que, ao serem ingeridos, provocam sintomas como náuseas, vômitos, dor abdominal, diarreia, febre e mal-estar. Conforme registros, em casos graves, especialmente em crianças, idosos e pessoas com o sistema imunológico comprometido, podem ocorrer desidratação e a necessidade de atendimento médico.

Prevenir a intoxicação alimentar, desse modo, é possível com cuidados simples. Veja como proteger sua saúde:

Alguns alimentos são mais propensos a contaminações. Preste atenção nos seguintes produtos:

Fique atento aos sinais que indicam que um alimento pode estar contaminado:

Mesmo sem sinais visíveis, alimentos contaminados podem carregar microrganismos invisíveis. Por isso, redobre a atenção ao manusear e consumir alimentos.

Prevenir a intoxicação alimentar depende de simples hábitos de higiene e cuidado. Ao seguir essas orientações, você protege sua saúde e a de sua família contra contaminações alimentares e suas complicações.

