Trabalha sentado? Veja de quanto em quanto tempo levantar

Trabalhar sentado por longos períodos prejudica a saúde. A má circulação, dores, cansaço e até risco de doenças cardiovasculares aumentam consideravelmente. Além disso, a produtividade também despenca com o excesso de sedentarismo. Desse modo, é importante alterar a rotina e se levantar periodicamente para evitar danos à saúde.

Conforme especialistas, é fundamental levantar-se a cada 30 minutos. Essa prática simples ativa a circulação, reduz dores e melhora a disposição. Além disso, ela ajuda a prevenir doenças associadas ao sedentarismo, como diabetes, hipertensão e problemas cardíacos.

Inclua pausas ativas na rotina. Programe alarmes, utilize aplicativos ou associe o hábito a tarefas simples, como atender chamadas em pé. Combater o sedentarismo, no trabalho, é essencial para a saúde e o bem-estar. Além disso, é preciso considerar o uso de mesas ajustáveis, que permitem alternar, principalmente, entre trabalhar sentado e em pé, pode ser uma excelente estratégia para manter o corpo em movimento ao longo do dia.

