Magnésio: para que serve e quais os tipos ideais

O magnésio participa de mais de 300 funções no corpo. Ele fortalece músculos, melhora o sono, combate câimbras, reduz ansiedade e protege o coração. Além disso, ele contribui para a saúde óssea, neurológica e metabólica.

Cada tipo possui benefícios específicos. Entenda as diferenças:

Escolha conforme sua necessidade. Quem busca bem-estar mental pode optar pelo treonato ou pela glicina. Já quem quer melhorar o intestino, deve preferir o citrato. Para dores e cansaço, o dimalato funciona muito bem.

Apesar dos benefícios, a suplementação deve ter orientação médica. Assim, você garante segurança, eficácia e evita riscos à saúde.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui