Unimed Sul Capixaba está entre melhores empresas para trabalhar no ES

A Unimed Sul Capixaba conquistou mais um importante reconhecimento, sendo eleita a melhor empresa para se trabalhar, entre as grandes organizações do Espírito Santo, no ranking 2025 do Great Place to Work (GPTW). A nova colocação marca a evolução da cooperativa, que passou a competir na categoria de grande porte após alcançar mais de mil colaboradores e ampliar sua atuação na região, com presença em cerca de 30 municípios capixabas.

O prêmio destacou empresas que investem em gestão de pessoas, ambiente acolhedor e valorização de seus colaboradores. A Unimed Sul Capixaba se sobressaiu justamente pelos pilares que sempre foram a base da sua cultura interna, como acolher, cuidar, reconhecer e celebrar. O resultado reflete a confiança da equipe, na liderança e na coerência entre discurso e prática da cooperativa.

Para o diretor-presidente da Unimed Sul Capixaba, Fernando Lemgruber, a premiação confirma o compromisso institucional de ir além da entrega de serviços de saúde. “Esta conquista reafirma que nosso compromisso vai além do atendimento de saúde, trata da valorização e do bem-estar de cada colaborador. Estamos construindo uma cultura corporativa que inspira”, afirmou.

Já o diretor vice-presidente da cooperativa, Bruno Beber Machado, atribuiu o reconhecimento à força coletiva da equipe. “Ser reconhecidos como melhor empresa para trabalhar na categoria de grande porte é um reflexo direto do esforço coletivo. Seguiremos promovendo um ambiente inclusivo, dinâmico e acolhedor, o nosso verdadeiro ‘Jeito de Cuidar’”, destacou.

A pesquisa que embasa o ranking considera indicadores como confiança na liderança, respeito, orgulho, imparcialidade e camaradagem. A Unimed Sul Capixaba já foi eleita a melhor empresa de médio porte para trabalhar no Espírito Santo, pelo GPTW, por três anos consecutivos. Além disso, foi reconhecida como a melhor empresa para trabalhar no Brasil no setor de Saúde, por dois anos consecutivos. Agora, assume o topo do ranking estadual em um novo patamar, consolidando sua reputação como empregadora de excelência.

Sobre a Unimed Sul Capixaba

Reconhecida como uma das operadoras de saúde mais inovadoras e premiadas do Brasil, a Unimed Sul Capixaba tem conquistado sua posição de liderança em qualidade assistencial, gestão eficiente e compromisso com o cuidado humanizado. Se destaca por sua estrutura robusta, que integra tecnologia de ponta, profissionais altamente capacitados e um modelo de atenção centrado no cliente.

Além da conquista internacional HIMSS para seus dois hospitais, a cooperativa mantém certificações de excelência como a ONA 3 (nível máximo de qualidade e segurança), o selo 3M Black Diamond e reconhecimento no ranking internacional The World’s Best Hospitals, da revista Newsweek.

A cooperativa figura entre as Melhores e Maiores do Brasil segundo a revista Exame. Com avanços em sustentabilidade, como a ampliação de sua usina de energia solar e ações voltadas à redução de desperdícios, a Unimed Sul Capixaba une inovação, responsabilidade socioambiental e cuidado integral para transformar vidas e fortalecer o sistema cooperativista de saúde. Mais do que números e títulos, seu compromisso diário é com a promoção da saúde, o bem-estar da comunidade e a valorização das pessoas que fazem parte da sua história.