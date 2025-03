13 dicas para evitar problemas vasculares: a 10ª é a mais importante

A circulação sanguínea nas pernas influencia, principalmente, o bem-estar e a saúde vascular. Quando o sangue não flui corretamente, surgem sintomas como inchaço, cansaço e até complicações mais graves. A fim de evitar esses problemas, siga estas 13 dicas práticas:

Caminhar ativa a circulação, fortalece as pernas e reduz o risco de varizes. Mesmo pequenas caminhadas ao longo do dia fazem diferença.

O excesso de peso sobrecarrega as pernas e dificulta o retorno venoso, aumentando o risco de varizes.

Levantar as pernas por alguns minutos melhora o retorno venoso e reduz o inchaço, principalmente após longos períodos sentado ou em pé. Dessa forma, contribui para evitar problemas vasculares.

Permanecer sentado ou em pé por longos períodos dificulta a circulação. Sempre que possível, movimente-se e faça pequenas pausas para alongamento.

Roupas muito justas comprimem as veias e prejudicam o fluxo sanguíneo. Prefira tecidos mais leves e modelagens confortáveis.

Consuma fibras, frutas e verduras para manter o sangue fluido e evitar a retenção de líquidos.

O excesso de sal favorece a retenção de líquidos, aumentando, assim, o inchaço nas pernas e dificultando a circulação.

A hidratação adequada melhora, inegavelmente, a viscosidade do sangue e facilita a circulação.

O cigarro prejudica a circulação, porque enfraquece as veias e aumenta o risco de doenças cardiovasculares.

Atividades como ciclismo, natação e alongamento estimulam o fluxo sanguíneo e fortalecem os músculos, prevenindo problemas vasculares.

Massagear as pernas estimula a circulação e alivia a sensação de peso e cansaço.

Elas ajudam no retorno venoso e evitam o inchaço, principalmente para quem passa muito tempo sentado ou em pé.

Acompanhar a saúde vascular com um especialista previne complicações e garante um tratamento adequado caso surjam problemas.

Seguir essas dicas melhora a circulação e evita desconfortos, garantindo, desse modo, mais saúde e qualidade de vida.

