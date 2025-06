5 sintomas de circulação sanguínea: corra deles

O corpo costuma emitir sinais claros quando algo não vai bem. No caso da circulação sanguínea, alguns sintomas merecem atenção imediata. Ignorar esses alertas pode agravar o quadro e, dessa forma, provocar complicações sérias. Por isso, médicos recomendam que as pessoas observem mudanças no próprio corpo e, sempre que necessário, busquem ajuda especializada.

1. Inchaço persistente nas pernas

Quando o sangue não circula corretamente, os líquidos se acumulam nas extremidades. Esse acúmulo causa inchaços, principalmente nas pernas, tornozelos e pés. Caso o sintoma apareça com frequência, você deve procurar um médico o quanto antes.

2. Dormência ou formigamento

A má circulação também provoca sensações de dormência ou formigamento nas mãos e nos pés. Esses sinais, embora comuns, podem indicar obstruções nas veias ou artérias. Portanto, não os ignore.

3. Cansaço excessivo sem esforço

Se você sente fadiga constante, mesmo sem esforço físico, o coração pode estar com dificuldades para bombear o sangue. A circulação sanguínea com problema pode prejudicar a oxigenação dos músculos e reduz a disposição.

4. Pele fria e descolorida

Quando o fluxo sanguíneo diminui, a pele perde cor e esfria. Observe principalmente mãos, pés e pontas dos dedos.

5. Câimbras frequentes

As dores repentinas nas pernas, especialmente à noite, podem revelar circulação sanguínea deficiente. Nesse caso, o sangue não leva nutrientes suficientes aos músculos.

Você deve observar esses sinais com atenção. Ao notar qualquer sintoma persistente relativo à circulação sanguínea, consulte um profissional. Diagnosticar precocemente garante tratamento eficaz e previne complicações.