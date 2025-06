9 sintomas de diabetes tipo 2 que você pode estar ignorando

No Brasil, mais de 20 milhões de pessoas vivem com diabetes tipo 2, muitas sem saber. Essa doença crônica, marcada pelo excesso de glicose no sangue, evolui de forma silenciosa e só costuma ser diagnosticada tardiamente. No entanto, o corpo emite sinais. Reconhecê-los pode evitar complicações graves.

Conforme endocrinologistas, os sintomas iniciais se confundem com cansaço ou estresse. Por isso, muitas pessoas ignoram os alertas do diabetes tipo 2 no corpo. Veja abaixo os 9 principais sinais que merecem atenção:

1. Sede constante

Mesmo após beber bastante água, a boca permanece seca e a sede não passa.

2. Urinar com frequência

Levantar várias vezes à noite para ir ao banheiro pode indicar, dessa forma, aumento da glicose no sangue.

3. Cansaço frequente

Sensação de exaustão sem razão aparente, mesmo após repouso adequado.

4. Fome exagerada

Comer em excesso, mas não sentir saciedade são sinais clássicos da doença.

5. Perda ou ganho de peso sem explicação

Alterações no peso corporal, sem mudanças nos hábitos, podem indicar, principalmente, desregulação metabólica.

6. Visão turva

Dificuldade para focar ou ver com nitidez pode resultar de altos níveis de açúcar no sangue.

7. Formigamento nas extremidades

Sensações anormais em pés e mãos sugerem, ocasionalmente, comprometimento dos nervos periféricos.

8. Infecções recorrentes

Candidíase, infecções urinárias ou de pele que voltam com frequência devem ser investigadas.

9. Feridas que demoram a cicatrizar

Cortes pequenos que levam semanas para fechar representam um risco e exigem atenção médica.

Fique atento aos sinais e busque diagnóstico precoce

Assim, destaca-se que hábitos saudáveis e acompanhamento médico regular fazem diferença. Hoje, medicamentos modernos controlam a glicemia, protegem o coração e ajudam a perder peso. Quanto antes o diagnóstico, maiores as chances de viver bem com diabetes tipo 2.